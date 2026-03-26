范丞丞担大旗提前两年特训 李治廷原岛大地加盟 《飞驰人生3》内地劲破43亿 定档复活节香港上映

导演韩寒自编自导倾力打造的《飞驰人生3》，在内地上映至今票房突破43亿大关，蝉联贺岁档冠军，不但跻身票房十大，更成为年度最耀眼的华语电影。香港定档于4月9日公映，复活节假期将设口碑优先场，而电影公司方面更同步安排《飞驰》1、2集期间限定放映场，让观众一次过欣赏三集的精彩演出。

范丞丞专注投入训练考取赛车执照

《飞驰人生3》除了原班人马沈腾、尹正、黄景瑜、范丞丞（范冰冰弟弟）、张本煜外，还加入了原岛大地、李治廷、胡先煦、王安宇等一班新生代颜值演员组成男车阵，务求给粉丝双重享受。这班演员更亲身上阵，其中几位在拍摄前还特别考取赛车牌照。主演沈腾为配合角色，从零起步，先后考取普通驾照、漂移证、拉力赛驾照三项认证资格，把自己锤炼成真正的车手；范丞丞更是提前两年作准备，专注投入训练考取赛车执照；张新成也同样参与赛车模拟训练等，为电影全程投入特训。

导演韩寒亲授实战

作为资深赛车手的导演韩寒，将多年赛道经验融入创作，让影片的赛车戏份真实到极致，令观众体验到赛车过程的刺激观感。他坚持参与这部电影的台前幕后工作，在可行的情况下尽量考取官方认可的赛车证书，以真实的赛车技术进行拍摄，让观众感受到那份真实感。电影预告片所见，连场高能飞车场面震撼人心，悬崖漂移、砂石路狂飙、多车追逐等镜头一气呵成，没有用上特效，全是真人实拍的惊险、刺激场面。当年《飞驰人生》上映，从票房黑马系列跃身至《飞驰人生3》的43亿票房，它不只是一部热血赛车电影，更传递着永不言弃的追梦精神。

