你是迟来的欢喜｜剧情懒人包、5大看点 魏哲鸣与郑合惠子久别重逢

（点我展开／收合）《你是迟来的欢喜》懒人包



剧情核心 故事开端： 小说家阮喻因将自己的暗恋经历改写成小说，而陷入抄袭风波。

小说家阮喻因将自己的暗恋经历改写成小说，而陷入抄袭风波。 意外重逢： 她求助律师时，竟重遇高中暗恋对象，如今已是律师的许淮颂。

她求助律师时，竟重遇高中暗恋对象，如今已是律师的许淮颂。 双向奔赴：许淮颂回国帮助阮喻，过程中揭开了当年暗恋并非单相思的真相，两人最终迎来爱情与事业的圆满。 主要角色 许淮颂 (魏哲鸣 饰)： 外表高冷的菁英律师，内心深情，为高中时就暗恋的阮喻精心策划了这场重逢。

外表高冷的菁英律师，内心深情，为高中时就暗恋的阮喻精心策划了这场重逢。 阮喻 (郑合惠子 饰)：天赋异禀的小说作家，将少女心事写成书，在许淮颂的帮助下化解危机，并收获爱情。 五大看点 人气小说改编： 改编自晋江文学城9.3高分SS级IP，拥有超40万收藏的庞大粉丝基础。

改编自晋江文学城9.3高分SS级IP，拥有超40万收藏的庞大粉丝基础。 黄金CP组合： 魏哲鸣与郑合惠子被誉为「现偶白月光」，近20cm的身高差与超强CP感火花四射。

魏哲鸣与郑合惠子被誉为「现偶白月光」，近20cm的身高差与超强CP感火花四射。 经典甜宠设定： 融合「双向暗恋＋久别重逢」元素，重现「327条未发送短信」等小说名场面。

融合「双向暗恋＋久别重逢」元素，重现「327条未发送短信」等小说名场面。 金牌制作班底： 由《亲爱的热爱的》出品方华策影视与《小欢喜》导演刘栋联手打造，品质有保证。

由《亲爱的热爱的》出品方华策影视与《小欢喜》导演刘栋联手打造，品质有保证。 实力派演员：言情剧专业户魏哲鸣再演拿手角色，与郑合惠子的搭配被预测为春季档黑马甜剧。 《你是迟来的欢喜》是一部改编自同名小说的都市爱情剧，由魏哲鸣、郑合惠子领衔主演，讲述一对高中时互相暗恋的男女，因误会错过十年后重逢的甜蜜故事。

你是迟来的欢喜｜改编至同名小说的都市爱情剧，由魏哲鸣以及郑合惠子领衔主演，讲述二人「迟来的欢喜」。下文为您精心整理《你是迟来的欢喜》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

追剧日历

角色介绍

分集剧情

5大亮点

《你是迟来的欢喜》剧情大纲：许淮颂与阮喻重逢相爱

《你是迟来的欢喜》讲述高中时期因误会错过的许淮颂（魏哲鸣 饰）与阮喻（郑合惠子 饰），十年后意外重逢，许淮颂回国帮助因将暗恋经历改写小说而陷入抄袭风波的阮喻，二人在相处中发现高中那场暗恋并非自己的独角戏，二人终迎来了事业与爱情上「迟来的欢喜」。

《你是迟来的欢喜》由魏哲鸣以及郑合惠子主演。

返回目录

《你是迟来的欢喜》播出时间/追剧日历

《你是迟来的欢喜》追剧日历公开！

返回目录

《你是迟来的欢喜》角色介绍

魏哲鸣 饰 许淮颂

许淮颂是一名律师，他帮助陷入抄袭风波的阮喻维权，他在高中时暗恋对方。

《你是迟来的欢喜》角色介绍 | 魏哲鸣饰演律师许淮颂

郑合惠子 饰 阮喻

阮喻是一名小说作家，她以自己暗恋经历作原型写的小说被指抄袭，在许淮颂的帮助下，事业爱情两得意。

《你是迟来的欢喜》角色介绍 | 郑合惠子饰演小说家阮喻

返回目录

《你是迟来的欢喜》首4集的分集剧情

第1－2集：许淮颂阮喻律师楼重逢

阮喻与许淮颂是高中同学，两人互相暗恋却不知道。10年后，阮喻成为小说作家，回家乡发现高中的日记，内有元旦曾与许淮颂一起看烟花牵手的少女心事，决定试写成新小说。许怀诗找到哥哥许淮颂的旧手机，意外看到多条有关暗恋对象的草稿，以写诗人身份在网上偷偷发文。阮喻和写诗人小说情节设定雷同，因此陷入抄袭风波，去相亲对象刘茂工作的律师楼咨询时，重遇上从美国回来的许淮颂，两人互相装作不认识。许怀诗根据草稿上在学校的音乐室，发现刻有「阮喻喜欢许淮颂」，遂向许淮颂坦白交代「闯祸」经过。许淮颂决定回国，藉工作名义与阮喻有更多机会接触。阮喻向好友沈明樱诉苦，担心被许淮颂发现是亲身经历，于是尝试接触不同律师楼咨询，惟未果。刘茂和阮喻通话，许淮颂背后打字让刘推动合作。

第3－4集：视像会议许淮颂阮喻互相试探

阮喻与许淮颂交换联络方式，并要求视像通话进行维权会议，两人借小说情节以女生男生角度不同，互相试探对方。阮喻与沈明樱逛街时，突然遇上岑思思，被许淮颂通知网上指控其抄袭的人就是她。三人之后在律师楼进行会议后，阮喻请二人吃晚餐时，看到沈明樱男友和陌生女子有亲密接触，上前理论遭人骚扰，许淮颂英雄救美，并把阮喻送回家。岑思思约阮喻见面，许淮颂教她趁机录音取证，并将录音笔交给她。二人见面初时并不顺利，阮喻以许淮颂策略「卖惨」转移话题，岑思思终露出马脚，承认自己「买水军」的行为。

返回目录

《你是迟来的欢喜》5大必看亮点

必看亮点1. 魏哲呜再演言情剧

魏哲鸣曾出演多套高甜偶像剧，获得大量的关注度，包括《私藏浪漫》以及《贺先生的恋恋不忘》等，因此《你是迟来的欢喜》可谓是他的「舒适圈」，而且角色的清冷与他本人贴切，势不会出戏。除此之外，魏哲鸣有份参演的《白日提灯》将在28日开播，大晒反差魅力，出现「自己打自己」的局面。

《你是迟来的欢喜》 魏哲鸣靓仔到爆灯！

必看亮点2. 「双向暗恋＋久别重逢」设定吸睛

《你是迟来的欢喜》讲述许淮颂与阮喻在高中时互相暗恋却因误会错过，最后在10年后重逢，最终二人双向奔赴的故事，但其实看似偶然的相遇是男主精心策划的奔赴。剧中更保留了「327条未发送的短信」、「烟火大会中牵错手」的名场面，势令观众睇到姨母笑！

《你是迟来的欢喜》男女主的情愫由高中延续到职场。

必看亮点3. 演员适配度高 组「现偶白月光」

魏哲呜与郑合惠子两位俊男美女的组合被网民称为「现偶白月光」，二人有接近20厘米的身高差，眼神戏「拉丝」，CP感劲强烈。除此之外，在幕后花絮片中，二人相处温馨自然，令不少的粉丝都期待不已，更被预测为2026年春季档黑马甜剧。

《你是迟来的欢喜》许淮颂与阮喻情愫暗涌有睇头

必看亮点4. 金牌班底 品质保证

《你是迟来的欢喜》由擅长言情偶像剧制作的华策影视出品，其代表作包括由杨紫与李现主演的《亲爱的热爱的》以及宋茜孖宋威龙主演的《下一站是幸福》。除此之外，由《九州缥缈录》以及《小欢喜》的导演刘栋操刀，保障了剧集的质感与叙事节奏。制作组对原著细节更是用心还原，主演团队在宣传中「卡点」3：27发布帖文，对应「327条未发送的短信」，细节满满。

《你是迟来的欢喜》粉丝期待万分！

必看亮点5. 改编至爆红言情小说 有人气基础

《你是迟来的欢喜》是改编至顾了之的同名小说，在内地网路文学原创基地晋江获9.3高分，小说的收藏量逾40万，是SS级小说IP；原著作者更被誉为「行走的少女心种草机」，有一定的人气基础，备受粉丝期待！除此之外，《你是迟来的欢喜》OST公开，当中由「OST小王子」胡夏献唱主题曲《时间线》、颜人中演绎片头曲《蓄谋已久的爱》。

《你是迟来的欢喜》预约量破150万。

返回目录