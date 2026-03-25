五月天演唱会香港站丨《OAOA》揭序幕全场High爆 阿信感性宣言冧五迷：永远不会忘记今天

台湾乐团五月天在启德主场馆举办四场《#5525+1 回到那一天》25周年巡回演唱会香港站今日（25日）进行头场演出。演唱会于晚上7时15分开骚，大萤幕上显示一架飞机，机外写上「FLY TO 25 TH」，随著他们出场后以唱出《OAOA》为演唱会掀开序幕。其后紧接唱出多首歌曲《孙悟空》、《盛夏光年》期间不乏烟花及镭射激光效果配合，歌迷们High爆站起来又齐声跟住唱。

五月天巡回演唱会40分钟彩排变限定演出

今次五月天巡回演唱会香港站原定昨晚（24日）在启德主场馆举行头场，因主办突然宣布取消24日场次，改为追加29日尾场，庆祝五月天成团纪念日。其后主办方安排已买24日场次的观众退票及免费观看五月天40分钟彩排，结果五月天与歌迷玩得太尽兴，最终唱足一个多小时，合共演绎八首经典歌曲，变身成为一场充满欢笑与感动的限定演出。

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冠佑笑指将专注放在玛莎身上

在头场演出上，当五月天轮到唱到《干杯》、《终结孤单》，五子移师到红色跑车上献唱，唱罢主音阿信表示好久不见，很多谢大家来到他们身边。石头则谓明天大家都要上班，知道刚才很多人在外面被太阳晒著排队很久并说：「我们今晚早点放大家回家，这个场馆很舒服，但我希望大家今晚将体力用光，明天再上班、上学。」而玛莎大A晒广东话：「香港晚安，大家好唔好呀！」他表示跟去年的演唱会不是相隔很长的时间，不过很开心见到大家，大家依然可以跟著五月天大声唱。冠佑笑指今天是演唱会的第一天，大家可以将专注放在玛莎身上，出场前对方说今晚在台上一定会出错，然后他搞笑再次提醒大家记得特别关注玛莎。此时阿信笑问玛莎昨天才彩排过，为甚么出错呢？玛莎笑言代表是live，已好一阵子没有演出。

五子品尝了很多香港美食

五子在台上分享品尝了很多香港美食，其中有烧饼、蛋挞及波萝包。阿信又指今次虽则不是五月之约，但是在生日月份来到香港，希望和你们度过五月天这25年加2最珍贵的生日。他说：「有你们在身边，五月天一定不会忘记今天。原本是25+1，转眼间已是25+2，今次是超前版，除了+1亦是+2，大家准备好迎接全新演唱会吧！」最搞笑现场播放片段，五月天去未来2055年，他们睇见变老的自己正在练歌，五子互相取笑对方的老态，玛沙更亲身上阵演绎变老的模样，依然以长发Look现身，相当爆笑。

有歌迷高举「周杰伦16张专辑了」横额

五月天跟歌迷们有不少互动，除了跟现场歌迷们大玩急口令外，亦安排点唱环节。有歌迷高举写上「周杰伦16张专辑了」横额，吸引他们的注视，玛沙笑问她是否买错飞。期间有工作人员又带来多个真与假的波萝包，阿信笑言自己正在饮紧周杰伦所送的饮品，更即场边吃波萝包一边唱《突然好想你》。五月天当晚两度Encore，献唱《私奔到月球》、《笑忘歌》等，阿信表示感谢香港，带给他们满满的回忆，曾到过迪士尼、红馆，更试过取消演唱会。他说：「昨晚陪着24号取消了门票的朋友，首次与大家分享了彩排特别场，给我们留下很多回忆。」最惊喜唱到《最好的一天》、《伤心的人别听慢歌》、《第一天》，现场变成恐龙世界，出现三只恐龙。原本五月天合照后，跟在场歌迷以答谢鞠躬，但歌迷不愿离场，他们又继续唱出《香水》、《听不到》后，为首场演出顺利完成。

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五月天彩排玩得太尽兴唱足八首金曲