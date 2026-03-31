白日提灯｜剧情懒人包、5大看点 迪丽热巴化身「美艳鬼王」

（点我展开／收合）古装奇幻剧《白日提灯》 懒人包



剧情核心 宿命相遇： 失去五感的鬼王贺思慕，在觅食时意外遇见携带故人遗物「破妄剑」的少将军段胥。

失去五感的鬼王贺思慕，在觅食时意外遇见携带故人遗物「破妄剑」的少将军段胥。 携手对抗：两人在互相试探中发现彼此秘密，结下五感联结契约，并共同对抗归属裂隙危机。 关键角色 贺思慕（迪丽热巴 饰）： 统治鬼域四百年的万灵之主，生来五感尽失，拥有绝美容颜且杀伐果断。

统治鬼域四百年的万灵之主，生来五感尽失，拥有绝美容颜且杀伐果断。 段胥（陈飞宇 饰）：身世成谜的少将军，曾被训练成冷酷死士，面对贺思慕时却如「小狐狸」般爱撒娇。 五大必看亮点 化身绝美恶鬼： 迪丽热巴今年首部播出作品，首度挑战400岁「恶鬼」设定，展现女王与少女的双面魅力。

迪丽热巴今年首部播出作品，首度挑战400岁「恶鬼」设定，展现女王与少女的双面魅力。 极致奇幻美学： 幕后团队精心打造27套融合敦煌与哥德风的手工华服，搭配近1900个电影级特效镜头。

幕后团队精心打造27套融合敦煌与哥德风的手工华服，搭配近1900个电影级特效镜头。 吸睛「姐狗恋」： 首创「人鬼五感互通」契约，打破传统仙侠框架，上演女王与忠犬的高甜拉扯。

首创「人鬼五感互通」契约，打破传统仙侠框架，上演女王与忠犬的高甜拉扯。 顶级OST阵容： 国宝级歌手周深献唱主题曲《初醒》，刘宇宁献唱奔爱曲，原著作者更亲自参与作词。

国宝级歌手周深献唱主题曲《初醒》，刘宇宁献唱奔爱曲，原著作者更亲自参与作词。 未播先火热度满：预约人数突破600万登顶年度待播剧Top 1，抖音话题播放量超40亿，造型频登热搜。 迪丽热巴与陈飞宇领衔主演的古装奇幻剧《白日提灯》于3月28日开播。讲述不死不灭的四百岁鬼王与身世成谜的凡人少将军之间，以爱意抵抗时间洪流的虐恋故事。

白日提灯｜改编至小说的古装奇幻剧《白日提灯》于3月28日起开播，由迪丽热巴以及陈飞宇领衔主演，讲述一段以爱意抵抗时间洪流的虐恋。下文为您精心整理《白日提灯》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及5大必看亮点！



剧情大纲

追剧日历

角色介绍

分集剧情

5大看点

《白日提灯》由迪丽热巴以及陈飞宇领衔主演 ｜ 宣传横幅由左边穿了红白长裙的女主角，身处在一个有绿色奇幻生物嘅的场景；右边的是穿了盔甲、骑住白马的男主角，背景是一个充满烟火嘅战场。海报下方写了「3月28日起」在腾讯视频播出。

《白日提灯》剧情大纲：鬼王与少将军相识相爱

天赋卓然的鬼王贺思慕（迪丽热巴 饰），在休沐觅食时意外遇见了携带着她故人之物的少将军段胥（陈飞宇 饰）。二人你来我往互相试探下，贺思慕了解到段胥黑暗的过往以及心中的志向，而段胥也发现了贺思慕的坚守和孤独。寿命不过百年的凡人和四百岁仍是少女的恶鬼，以爱意抵抗时间洪流。

《白日提灯》讲述贺思慕与段胥以爱意抵抗时间洪流。 《白日提灯》宣传相里一个著住黑色古装、戴住精致头饰的女人（迪丽热巴 饰 贺思慕），正用手托着一个男人嘅下巴（陈飞宇 饰 段胥），两个人深情对望。

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《白日提灯》追剧日历

《白日提灯》追剧日历公开 ｜日历上有男女主角，男的正骑住白马，女的著住红白长裙。海报中间详细列出了腾讯视频VIP同SVIP会员由3月28号起的剧集更新时间表

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《白日提灯》角色介绍

迪丽热巴 饰 贺思慕

贺思慕是万灵之主，归属世界统治鬼域四百年的鬼王，她因破妄剑与段胥产生五感联结，并暗中守护对方。

《白日提灯》迪丽热巴饰演万灵之主贺思慕。| 一名女子（迪丽热巴 饰 贺思慕）身穿黑色古装，眼神锐利，持武器做出攻击姿势。

《白日提灯》贺思慕美艳绝伦！| 一名女子（迪丽热巴 饰 贺思慕）身穿华丽的红色古装，头戴精致发饰和面纱。

陈飞宇 饰 段胥

段胥是一位身世成谜的少将军，曾被敌国俘虏并训练成冷酷死士，最后他与贺思慕携手对抗归属裂隙危机。

《白日提灯》陈飞宇饰演少将军段胥。| 一名年轻男子（陈飞宇 饰 段胥）身穿黑底银纹的古装，发髻高束，手握刀柄，眼神坚定地望向前方。

《白日提灯》段胥劲有破碎感！ | 一名身穿盔甲、脸上带伤的男子（陈飞宇 饰 段胥）在战场上持剑，背景是熊熊火焰。

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《白日提灯》分集剧情

《白日提灯》第1－2集：贺思慕假装凡人接近段胥

灵主贺思慕是近十代最强者，她不死不灭，但生来五感尽失，曾有人预言破妄剑之主可解此局。一日她到椋洲，救孤儿薛沉英，途中遇到带着破妄剑的将军段胥，她即假装是凡人贺小小，倒头晕倒只为调查清楚。贺思慕设计引出段胥用破妄剑，发现已认他为主。晴天下雪，段胥将自己的帷帽借给贺思慕，她「起底」对方，发现他腹是「将死之人」，打算满足段胥一个愿望待他死后便拿走破妄剑。突然刺客来袭，她出手相助，发现其万灵灯害怕破妄剑，她将对方冻结试探底细之际，薛沉英被恶灵缠上，她唯有放过段胥，去将恶灵赶走。段胥找贺思慕预测天气，发现她尽失五感，并指自己的心愿是收复失地。

《白日提灯》第3－4集：贺思慕与段胥「摊牌」

段胥与吴郎将对打，证明自己的武技，更团结一心去打仗。贺思慕一心想着待段胥死后拿走破妄剑，她得知对方在19岁时遭遇劫难九死一生，并精通古文，因此怀疑他并非真正的段胥。贺思慕为苦苦挣扎的段胥弹送葬曲，但关键时刻，东风至，红鸟降临，助他大挫北崇军。事后段胥派人去接贺思慕二人继续预测天气，但中途遇埋伏，她略施手法让「邪物」攻击伏兵。段胥与贺思慕「摊牌」，她对对方的身份十分好奇。贺思慕再献计炸关河，抵挡敌军攻势。贺思慕好友兼属下阿晏来人间探望她，她发现段胥提早一日炸关河，他竟然感受到隐身的贺思慕；段胥竟然是与她连结五感的结咒人。

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《白日提灯》5大必看亮点

《白日提灯》必看亮点1. 迪丽热巴化身绝美「恶鬼」 今年首部作品

《白日提灯》是迪丽热巴今年首部播出的作品，她在剧中化身有400年寿命但仍保留着少女美艳容颜的「恶鬼」，该角色设定更是迪丽热巴首次尝试，既要展现出鬼域统治者的杀伐果断，又要呈现少女般的好奇心，势令粉丝期待她的演绎。除此之外，在去年播出的《利剑玫瑰》以及《枭起青壤》成绩斐然，足见迪丽热巴的人气以及演技。

《白日提灯》迪丽热巴靓出新境界！| 一名身穿红衣的古装女子特写，妆容精致，眼妆带有红色眼影，红唇引人注目，身旁点缀著红色的彼岸花。

《白日提灯》迪丽热巴完美诠释！| 一名身穿红衣的古装女子在迷雾弥漫、遍地彼岸花的暗黑场景中，弯下腰温柔地抚摸一只白色的小动物。

《白日提灯》必看亮点2. 迪丽热巴上身27套华服 幕后团队极用心

剧组为迪丽热巴的角色贺思慕打造了27套手工华服，当中融合敦煌美学以及哥特暗黑风，每套都耗费数月打造，而当中最具代表性的造型，是重工镶嵌约2000颗琉璃珠红衣。除此之外，《白日提灯》的美术团队被誉为「东方奇幻美学的教科书」，美术团队由《流浪地球》特效组以及《琅琅榜》美术顾问联手，全剧共有近1900个电影级特效镜头，更实景搭建4万平方米的归墟城以及26米宽的龟墟床。

《白日提灯》迪丽热巴的服饰细节满满！| 角色服装介绍海报，标题为「贺思慕的灵界衣橱」。图中展示了一名女子（迪丽热巴）身穿黑底金纹的华丽古装，并以文字细节解说服装的工艺和设计，如「绣花工艺，手工钉珠」、「金属订制腰带」等。

《白日提灯》迪丽热巴上身27套华服 | 《白日提灯》的角色服装介绍海报，标题为「贺小小的人间衣橱」。图中展示了一名女子（迪丽热巴）身穿红色古装，并以文字细节解说服装的设计，如「牡丹绣茶山纹」、「绳编腰带」等。

《白日提灯》必看亮点3. 「姐狗恋」设定吸睛

在《白日提灯》中，贺思慕是400岁的鬼王，而段胥只是寿命不会过百的凡人；在戏外，迪丽热巴曾在采访中分享道，段胥面对外人是冷静沉着，而面对贺思慕时则会撒泼打滚地撒娇，更形容对方为「一个很多面的小狐理」，二人在剧中的「姐狗恋」势会令粉红泡泡满泻！除此之外，《白日提灯》首创「人鬼五感互通」契约，突破传统仙侠框架，劲有新鲜感！

《白日提灯》「姐狗恋」设计超吸引！| 拍立得风格照片。照片中男女主角（迪丽热巴、陈飞宇）身穿古装，各拿著一个老虎造型的物品，照片下方有演员的签名。

《白日提灯》男俊女美都好有CP感！| 一名身穿绿色织锦古装的女子（迪丽热巴 饰 贺思慕）从背后拥抱著一名白发男子。

《白日提灯》必看亮点4. 周深有份献唱OST

《白日提灯》共有6首OST，当中曾在去年在启德开骚的「国宝级歌手」周深献唱主题曲《初醒》，他以空灵的声线诠释鬼王与凡人将军的宿命羁绊；而曾与迪丽热巴合作综艺《开始推理吧》的刘宇宁则献唱「奔爱曲」《若能在你眼中》。除此之外，原著的作者青燃有份参与「情定曲」《逢春》作词，高度还原IP内核。

《白日提灯》OST唱出二人的宿命羁绊。 | 《白日提灯》的「喜迎新岁」主题海报。一名身穿红衣的女子（迪丽热巴 饰 贺思慕）和一名黑袍男子（陈飞宇 饰 段胥）在雪景和红叶树下相对而立。

《白日提灯》必看亮点5. 未开播已热度满满

《白日提灯》在腾讯视频站内预约人数突破600万，成为2026年度待播剧集预约Top 1，剧集相关内容在抖音的话题播放量超40亿，当中迪丽热巴的红衣鬼王造型以及陈飞宇的造型频频登上热搜。除此之外，二人的「双强互动」被网民称为「女王x忠犬」式拉扯，劲有睇头！

《白日提灯》未播已热度劲高！| 《白日提灯》的庆祝海报，宣布腾讯视频站内预约人数突破600万，成为2026年度待播剧集预约第一名。图中男女主角（陈飞宇、迪丽热巴）身穿古装，男子温柔地看著女子，背景是盛开的紫色花树。海报下方标示「3月28日起」播出。

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