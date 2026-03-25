《正义女神》被控抄袭韩剧？总监制钟澍佳罕有千字文解画 强调「守护少年」为创作核心

由佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄、马贯东和蒋祖主演的TVB全新律政剧《正义女神》将于下周一（30日）晚首播，不过《正义女神》在3月16日率先在内地优酷平台播出后，瞬间引爆网络热议，每个少年犯罪个案均备受重点关注，不少网民更认为不论剧集节奏与及佘诗曼的表现更胜《新闻女王2》，所以在内地网络平台播放不久，已极速破1.4亿次，更强势登上实时热度榜第一位，人气爆灯。

网民狠批《正义女神》抄袭韩剧《少年法庭》

佘诗曼今次饰演高等法院暂委法官「言惠知」，在演绎方式做足功课，她曾在于微博发文表示「言惠知」大部分时间均「坐在法庭上，看、听、想、查」，为求深入演绎角色，她特意为角色开拍前亲赴法庭旁听，务求贴近法官日常与审案节奏。不过有网民狠批《正义女神》抄袭韩剧《少年法庭》，总监制钟澍佳日前罕有撰长文回应，详细解释创作理念，否认抄袭指控。

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钟澍佳《正义女神》缘起要由《新闻女王》说起

总监制钟澍佳日前在微博及小红书撰文称：「关于《正义女神》，有一些话想要跟大家聊一聊。」他表示《正义女神》的缘起要由《新闻女王》说起：「当时我们在四处搜集《新闻女王2》素材资料的时候，看到全球不同角落发生的、许多让人触目惊心的校园少年恶性犯罪案件，有些事甚至让我们很难理解，为甚么还没真正长大的孩子，会做出这样极端的事。也是因为这些真实发生的憾事，我和编剧团队都觉得，少年犯罪这个议题，不该只是新闻剧里的一个单元选题，它值得被拿出来，单独做成一部完整的作品，去深入地拆解、认真地探讨。也是从那个时候起，我们开始著手准备这部聚焦少年司法、守护少年成长的《正义女神》。」钟澍佳还表示自从《正义女神》开播以来，一直有关注弹幕和评论区：「看到很多观众朋友发的观后感和留言——不管是说剧集节奏够劲、找到了熟悉的老港味儿，还是对剧中角色的共情与投入，甚至是对剧中少年犯角色的愤怒、后怕与讨论。首先，由衷地跟每一位愿意静下心来、投入时间看这部剧的观众说一声：谢谢你们。谢谢你们喜欢这部作品，愿意为戏里的案件揪心，为角色的坚守动容，更愿意跟著故事的推进，去思考案件背后那些更值得被看见、探讨的东西——对创作者而言，没有甚么是比观众的真诚投入是更珍贵的礼物了。从筹备这个项目的第一天开始，我们就笃定，要把镜头牢牢对准『少年人』，因为这是一个以『守护少年』为核心的故事，所以我们创作的初衷，不是用极端案件猎奇来博眼球，也不去刻意制造强冲突。」

钟澍佳称少年犯罪真实存在于社会议题

他续说：「少年犯罪从来都不是悬浮的剧情，而是一直真实存在于我们身边的社会议题。从校园霸凌引发的故意伤害、网络暴力酿成的侮辱诽谤，到一时头脑发热犯下的恶性案件……太多还没读懂世界的孩子，在懵懂中一步踏错，付出了远超他们承受能力的沉重代价。我想借著这个故事，让更多家长、学校，乃至整个社会，能把目光多分些给站在人生十字路口的孩子们，看见他们犯错背后，那些被忽略的困境与无助。相信很多朋友也都注意到了，我们没有用单一主角、单线叙事的模式，而是选择了多线索并行，串联起不同的案件、不同的司法从业者。之所以做这样的设计，是因为我想展现的，从来不是一套唯一的、非黑即白的正义标准。大家会看到剧中不同的法官、检控官、律师，面对犯错的少年时，有著截然不同的态度，和完全不同的处理方式。这些差异与碰撞，恰恰映射了少年司法体系里最真实的多元视角——面对迷途的未成年人，到底甚么才是真正的『正义』？是一板一眼的罚当其罪，还是拉一把、送一程的温柔守护？我们的女主角言惠知，最初就是抱著非黑即白的信念进入司法体系的，直到来到少年法庭，她才真正开始重新理解「正义』的含义。她的转变与成长，也是我们整个创作过程中始终在探讨的核心：少年司法的终点，从来不是宣判的那一刻，而是这些孩子之后的人生。」

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钟澍佳没想过塑造完美无缺的司法英雄

对于讨论区出现两极反应，有对坚守者的共情与认可，也有对犯错少年的愤怒、不解与惋惜，钟澍佳说：「首先想跟大家说，不管是被高成彬吓到后背发凉，还是对其他犯错少年的惋惜、不解，所有的情绪都是最真实、最合理的，我们完全理解。我们塑造这些少年犯的角色，从来不是为了给恶行洗白，更不是为了美化过错，而是想让大家看见：恶从来都不是凭空产生的。比起简单地给他们贴上『坏孩子』的标签，我们更希望大家能停下来想一想，是甚么让他变成了现在这个样子？我们又能做些甚么，让更多孩子不用走到这一步？同时，我们也从没想过塑造完美无缺的『司法英雄』。剧中的每一个角色，脱下法官袍、检控官制服，他们也是父母、是子女，会在亲子关系里手足无措，会在生活里遇到一地鸡毛，更会在法理与情感相撞时，陷入两难的抉择。没有绝对完美的人，也没有绝对唯一的正确答案，正是这些挣扎与不完美，才让『正义』这两个字，有了更厚重、也更温暖的重量。」

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正义女神丨第一集剧情率先睇：

钟澍佳欢迎与网民一起讨论、探讨

最后钟澍佳说：「很多人问我，这部剧到底是拍给谁看的？其实它不单是拍给正在成长的青少年们，更是拍给每一位家长，拍给每一个和青少年成长相关的人。面对未成年人，教育从来都不是犯错后的追责与惩戒，而是藏在日常的每一次耐心沟通里，每一次陪伴里，每一次站在他们角度的倾听与理解里。这些细碎的温暖，恰恰是守护他们不走偏的，最坚固的屏障。现在故事才刚拉开序幕，关于少年成长，关于正义的边界，关于守护的意义，还有太多内容想和大家一起分享。也非常欢迎大家在接下来的日子里，不管是对案件的看法、对角色的理解，还是对少年教育的思考，都能和我们一起讨论、探讨，你们的每一条评论我都有看。再一次谢谢每一位观众的包容、支持与真诚的反馈。我们故事里见。