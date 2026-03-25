卧底娇娃｜61岁邵美琪粉色公主裙造型颠倒众生 成功逆龄倒退20年被赞美貌演技依然巅峰

61岁邵美琪（Maggie）继《街坊财爷》后，阔别7年再度亮相TVB剧集《卧底娇娃》，今次邵美琪在剧中饰演名媛「卡邦妮」与关礼杰饰演的「刘彪」是夫妇，两人育有女儿「宝仪」钟柔美。剧集播出后，邵美琪的演出和冻龄美貌备受关注。在周一（23日）播出的一集，「刘彪」关礼杰在狱中惨死，「卡邦妮」邵美琪为对方举行海葬时，表面上神情哀伤，但心底对老公怀有极大恨意。

邵美琪飘逸少妇造型成功逆龄

在昨晚（24日）播出的一集，「卡邦妮」邵美琪爆发多个阴暗面，剧情谈及两人的爱情故事，「卡邦妮」邵美琪由一名「恋爱脑四联公主」蜕变成硬净心狠的制毒女强人，为配合剧情，邵美琪需佩戴及肩假发、与及粉系公主裙亲身上阵，结果这这个飘逸少妇造型成功逆龄，看上去至少比真实年龄年轻20岁，一度在网上掀起热话。

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网民在Threads留言大赞邵美琪

邵美琪多年来稳坐女神地位，其美貌在不同年代都备受追捧，邵美琪在90年代的清爽短发造型曾掀起热潮，在《我本善良》中「冬菇头」的形象，受到少女模仿，后来在《第三类法庭》饰演「韦海怡」一角，邵美琪的演出被誉为她演艺生涯中最具代表性的角色之一。今次《卧底》播出后，有网民在Threads留言大赞邵美琪：「接近大结局 ，邵美琪演技大爆发，面对又爱又恨的丈夫刘彪，探监和撤骨灰两场戏尽演复杂内心戏，成为剧集的亮点。」、「《我本善良》是佢事业巅峰期。」、「《第三类法庭》 民间视后。（当年没有这些选举，但她在心目中已经是。）。」、「呢几晚，就系睇邵美琪！」、「我就未见过佢丑过。」、「依然咁靓，好靓嘅笑容，好靓嘅自然美！」、「短头发突显佢更加有型 。」、「佢真人冇化妆都真系靓到爆灯，我成日觉得佢好似狄美摩亚」、「呢啲先系盛世美颜」、「当年短头发既邵美琪真系好得」、「演技实力派女神」、「由后生演到老，一路有进步，这才是真正的演员！」

邵美琪极速变面演出教科书级别

除了「逆龄Look」、邵美琪昨晚的演技继续精彩，尤其在四联晚宴上的「极速变面Loop」，无论眼神或是嘴角的变化，都是教科书级别。事缘一直被睇低的「刘彪」关礼杰负伤出席四联聚会，遭「白学年」白彪以「体面」为由劝离主家席，邵美琪得悉后，即上演「疯狂极速变面」戏码，她先是笑容满面的与「白学年」白彪闲聊，之后趁其他人没为意时，邵美琪眼神即变凶狠、语调极不客气向「白学年」白彪细细声谓：「𠮶个系我老公，如果你今日逼佢坐第二张枱，我就带埋「宝仪」钟柔美同佢一齐走，以后都唔会出席四联任何场合（阴笑），我睇你点交代。」说完想说的话后，邵美琪即变回甜美与「白学年」白彪继续闲聊，令人不寒而栗。而面对后生时唔生性的老公，邵美琪然都系恶，但却暗藏著爱意、温柔与冇符；而之后直击老公被绑架的场口，邵美琪则以简单一个泪眼汪汪表情、演活了「女人仔」的无力及无助感，演技极具层次。

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