「赵希洛2.0」丁乐锶悄悄离巢TVB近一年 《美女厨房》弹出自揭曾遭冷嘲热讽抢戏压力爆煲

凭剧集《异空感应》饰演「变态恋爱脑」角色的丁乐锶，演技大获好评，被网民封为「赵希洛2.0」。丁乐锶今年有《非常检控观》、《卧底娇娃》推出，却原来已悄悄离开TVB近一年，昨日（24日）丁乐锶在社交平台表示准备迎接新挑战。

丁乐锶会继续做短片

丁乐锶昨日在IG公开TVB门口与TVBuddy的合照，透露因为仍然收到剧本，才交代自己已离巢。丁乐锶表示：「离开差不多一年仲收到通告真的很感谢仲记得我嘅同事们，未知将来的我向你们致敬，顺带一提若有合作商谈请联络我的经理。」丁乐锶又透露会继续做短片娱乐吓大家。

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37岁的丁乐锶是第23期TVB艺员训练班学员，2009年毕业后加入TVB，在节目《美女厨房》第二辑中担任「美味天使」的「肠粉」。丁乐锶入行多年有不少演出机会，拍过大量剧集，但多数饰演戏份不多的闲角，直到2012年离巢，转投香港电视网络（HKTV）旗下，外闯五年后，丁乐锶于2017年回巢TVB发展。

丁乐锶「变态」演技层次丰富

丁乐锶重返TVB后演技已提升，在剧集《异空感应》中饰演「变态恋爱脑Miki」一角，层次丰富的「变态」演技，让观众眼前一亮。丁乐锶在访问中提到第一次离巢TVB的原因，与遭到冷嘲热讽，不堪压力有关，丁乐锶忆述参与《美女厨房》之后，曾在一次剧集宣传活动上，被人指「你使乜着到咁靓，唔需要啦，根本成个焦点都唔喺你身上，你仲乜抢人哋风头啫」。丁乐锶亦曾听过有人话自己「唔好抢人戏」、「有啲时候要检点啲」，令丁乐锶感到不开心。

丁乐锶曾被前辈责骂唔识演戏

丁乐锶又试过遭前辈责骂抢戏，又指她「唔识演戏」没有资格食娱乐圈饭，令到丁乐锶开始自我怀疑是否自己有问题，最终因被问题困扰感到好攰，选择离开是非圈。丁乐锶亦因为过往经历，每次出席任何活动时的打扮都会尽量低调，欲免得罪人。

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