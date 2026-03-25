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Gareth.T牧羊人造型亮相 朴素造型撼动乐迷 巡演台北马来西亚双启航

影视圈
更新时间：17:15 2026-03-25 HKT
发布时间：17:15 2026-03-25 HKT

去年以「心伤王子」疗愈无数乐迷的 Gareth.T(汤令山)，正式宣告启动全新概念巡演《Prince of Nothing》，并一口气公布台北与马来西亚两站场次。继2025年《Prince of Sadness》世界巡演由伦敦启航、最终在澳门划下句点后，Gareth.T经历情感洗炼，将以「心零」姿态带来更深层的音乐蜕变。台北站确定于5月1日登陆 Zepp New Taipei，马来西亚站则在6月13日于云顶世界云星剧场震撼开唱。

Gareth.T从「心伤」进化至「心零」

Gareth.T从「心伤」进化至「心零」，不仅是巡演名称的转变，更象征著他经历情感洗炼后，音乐生命力的再次升华。谈及全新主题《Prince of Nothing》，他表示这是一场与过去悲伤的正式道别：「之前的我总有一些事情无法放手，特别是关于感情方面；但这一次，我觉得很多顾虑都放下了，无所谓了。」

Gareth.T造型重大突破

为了呼应「心零」的概念，Gareth.T在造型上做出重大突破，剪去标志性发型，以极度朴素的牧羊人造型现身。对于这个转变，他进一步解释，没有了华丽的衣服后，变成一个朴素的王子，这个王子已经很多年没有在城市逗留，而是留在郊外跟羊群一起生活。

《Prince of Sadness》的延续

Gareth.T强调《Prince of Nothing》其实是《Prince of Sadness》的延续：「这里的『nothing』不是指一无所有，而是一种好像没有甚么需要去证明、没有甚么需要去一定要拥有的状态。成名、拿奖，其实也真的无所谓了，所以就成为了《Prince of Nothing》。」

Gareth.T重返马来西亚台

至于马来西亚站是Gareth.T二度重返当地舞台，2024年他以首个个人演唱会成功打动大马乐迷，今年将以「心零王子」全新视角，带领观众放下现实重担，在旋律中感受从悲伤结痂到心灵重生的旅程。马来西亚站正式公布后，当地知名网红歌手大颖不但公开表达对Gareth.T的喜爱，更因无法出席Gareth.T马来西亚站而在社交平台直白表示心碎，令Gareth.T的网络热度火速被推高，演唱会消息被不停转发，足见马来西亚乐迷期待见证，这位从华丽舞台走向朴素自然，从拥抱悲伤到放下执念的Gareth.T，将这份「零」的洒脱如何透过《Prince Of nothing》传递与悲伤正式道别的讯息，展开重生与自我对话。

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