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(G)I-DLE中国籍成员宋雨琦舞台猛撼头部疑脑震荡  痛苦晕眩无法站稳片段曝光  曾跟王嘉尔传绯闻

影视圈
更新时间：16:43 2026-03-25 HKT
发布时间：16:43 2026-03-25 HKT

韩国人气女团 (G)I-DLE 的中国籍成员宋雨琦，近日惊传健康亮起红灯，令全球粉丝忧心忡忡。早前她在泰国演唱会上发生头部猛烈撞击的意外，场面惊心动魄，之后她又被拍到在户外活动中疑似体力不支，出现晕眩欲倒下的惊险画面。

宋雨琦泰国舞台猛撼头部

事件的开端发生在本月21日的曼谷演唱会上。根据现场影片，宋雨琦当时正准备从舞台下的升降台登场，但疑似因机械故障或沟通失误，当升降台上升时，她的头部不幸猛力撞上舞台边缘的结构。从画面可见，她当下立即痛至弯下身，在升上舞台后，更被拍到忍不住流泪、用手擦拭眼角的画面，但她仍强忍泪水，以极高的专业精神完成了整场演出。

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宋雨琦户外活动险昏倒

意外发生后，宋雨琦并未获得足够的休息时间，随即投入在中国的品牌代言活动。根据曝光的影片，在23日一场于马铃薯田举办的户外活动中，宋雨琦的状态明显不佳。她被拍到在拍摄过程中眉头紧锁，不时摇头、揉按太阳穴，脸色看起来相当难受。在一个环节中，她更突然弯下腰，身体摇晃，状甚痛苦，看似晕眩到无法站稳，身旁的工作人员见状立刻上前搀扶，她一度需要将头靠在工作人员身上稍作休息，情况令人担忧，粉丝怀疑是早前撞击头部引发的脑震荡后遗症。

宋雨琦父母急飞往照顾

连串事件引发粉丝对其健康状况的极大关注。24日晚间，宋雨琦透过社交平台发文向粉丝报平安并致歉。她透露，头部受伤后隔天便出现晕眩和疼痛，完成后续工作后，症状加剧，伴随剧烈头痛。医生已建议她暂停工作静养，而她的父母也已紧急赶到身边陪伴照顾。她写道：「一直告诉你们要健健康康，这次我没有做到，很抱歉，让你们担心失望，对不起……」。

宋雨琦被指曾到王嘉尔家中过夜

2022年，内地狗仔队「摄影刘大锤」曾爆料宋雨琦深夜由王嘉尔（Jackson）的司机接到男方家中过夜，直到隔天早上才由司机和助理送回酒店，当时宋雨琦手上还拿著玫瑰花，引发热恋揣测。不过，事件曝光后，王嘉尔方迅速发表声明否认恋情，并表示已报警处理，保留法律追究权利，风波才告一段落。

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