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邓兆尊首爆曾玩「多人运动」：表现好唔好都死 披露曾当夜总会经理 自诩应当《夜王》顾问

影视圈
更新时间：17:00 2026-03-25 HKT
发布时间：17:00 2026-03-25 HKT

明年「登六」的邓兆尊近年不时在网上频道爆料，尽爆娱乐圈秘闻，又自揭去过夜总会，亦曾被「男金主」开价1,500万元包养三个月。邓兆尊近日亮相上网台节目《SpotiTalk》，被问到有否试过「多人运动」，邓兆尊大方承认：「梗系有啦！」更发表感受。

邓兆尊意外试「多人运动」

邓兆尊在节目中，被主毒问到有没有试过「多人运动」，邓兆尊直认：「梗系有啦！点会冇！」邓兆尊表示从来没有人问过自己此事：「乜嘢都见过、试过，所以而家个人冇乜特别。」对于「多人运动」的经历，邓兆尊称是「意外」。

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邓兆尊爆「多人运动」细节

邓兆尊之后大爆玩多人运动的细节，他表示：「有人玩紧啲运动，我哋喺隔篱房，啲人话『你睇睇佢得未，V哗鬼叫嘈喧巴闭，会唔会搞出事？』我望一望，之后话『冇事呀！』转头俾人扯咗入去，扯咗入去就试吓啦！哗好忙，完全系冇乜兴趣，一啲都唔Enjoy。」

邓兆尊跟「领导」玩多人运动

邓兆尊劝主持不要尝试「多人运动」，如果要试：「一系你用金钱去试，系咪先？但系你揾返啲partner先，男partner都难揾。」邓兆尊分析：「有时有啲嘢好奇怪，啲人邀请你去做呢啲嘢嘅时候，你要考虑好多嘢。即系譬如我哋考虑啦，呢个系我哋领导，佢邀请你做呢啲嘢嘅时候，你点呢？你表现好过个领导，你死梗㗎。你表现太差又死梗，不如唔好表现。」

邓兆尊睇得通透

邓兆尊指是否应该参与，如果参与时又要考虑要如何表现：「你表现好又唔得，表现差又唔得。做得你领导嘅话，身材一定俾你差，OK？万一𠮶啲女仔钟意你唔钟意佢嘅话，你又死咗，不如唔好做」。另外，邓兆尊亦大爆曾为叔父辈开的夜总会做过两个月的经理，他更表示自己极为熟悉夜总会的运作，而且「乜都见过晒」，更表示《夜王》应该找他当顾问。

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