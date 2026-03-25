94岁胡枫罕谈身家！靠太太一句话走出事业低谷 亲解与李小龙真实关系：佢成日叫我打佢

有「演艺圈长青树」之称的94岁胡枫（修哥）近年经营自家影片频道「修哥万花筒」，每集都亲身上阵与嘉宾进行访问，但近日胡枫重返嘉宾路线，为TVB全新网络节目《电视城内》担任星级嘉宾，在节目上，胡枫分享从一位无心经营家业的古董店太子爷，如何阴差阳错踏入演艺圈，成为横跨电影、电视两界的殿堂级艺人。

胡枫与李小龙识于微时

胡枫在专访上亦有谈及与已故巨星李小龙深厚渊源，胡枫称识于微时：「我哋拍戏认识，佢喺美国返嚟会大家一齐吃饭倾偈。」外界有传胡枫是李小龙的演技指导，不过他否认并笑说：「我点可能教佢演戏？仲要澄清一下我唔识得打功夫，我就算识功夫，都系三脚猫功夫，同李小龙冇得比！以前同佢一齐，佢成日叫我打佢，当我郁手佢就即刻避，所以我冇打过他。」

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胡枫转战电视牵线人就是谭炳文

胡枫由1950年拍到1970年拍了超过200部电影，不单产量惊人，而且每部作品皆是口碑、票房兼备。谈到当年入行经过，胡枫称当时见报纸刊登招考男演员的广告，于是胆粗粗报名参加，幸运地被「大成公司」录取，从此展开他的演艺之路。胡枫第一部戏就要做男主角并与当红女星芳艳芬合作：「我开心到不得了，好多人恨都恨唔到，竟然肯同我拍，但唔系我叻，系公司嘅安排，一出道就做男主角梗系开心！」结果第一部电影《男人心》大获好评，令他的演艺路上信心满满。不过到了60年代后期，胡枫由英俊小生转型为性格演员，可惜遇上粤语长片式微，胡枫开始转战电视，原来牵线人就是谭炳文。胡枫加入到电视台后，最初加入《欢乐今宵》：「当时心谂，未试过都好吖，就咁就加入咗EYT。由拍电影做男主角到入电视台拍综艺节目，人哋问我点适应？我话好易，乜都试下，做之前先睇吓人哋点做，因为我有表演欲，但凡表演我都钟意。」

胡枫得太太吕咏荷一句说话走出低谷

后来胡枫开始做人家爸爸、爷爷的角色，在没有做男主角的日子，他坦承曾陷自我怀疑，幸得太太吕咏荷一句说话而豁然开朗：「我太太话：『你既然钟意做，累积咗咁多年经验就唔好嘥，你钟意做就做啦！无所谓㗎！』我就咁样畀佢一言惊醒，咁我咪做电视，做人爸爸、爷爷做人乜都无所谓，亦唔会觉得冇得做主角系一件好遗憾嘅事，我只系觉得有一个戏畀我做，我就尽力做好佢。」胡枫笑称电视台的生活忙过不停：「但系我越忙就越开心，喺电视嚟讲都揾咗几多，最重要畀咗我多咗好多朋友、同事，拍粤语片来来去去都系同一班人，但电视台不断同新导演、新演员合作，无论圈内圈外都令我嘅生活圈子扩阔，电视对我嚟讲系非常适合嘅事业。」不少有网民好奇胡枫的身家有多少？胡枫大方说：「我身家有几多？总之够饮够食够住就ok啦，已经系最好嘅身家，咁就唔会穷！我嘅字典冇退休呢两个字，我希望能够做得几耐得几耐，有工作人就有活力，有健康，保持开心，所以我唔会退休，除非我自己做唔到，做得就唔想退休！」

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胡枫与是非和绯闻近乎是「绝缘体」

胡枫是圈中出名好好先生，入行至今与是非和绯闻近乎是「绝缘体」，胡枫曾说：「我唔想畀人喺背后讲我半句说话，所以人哋嘅是非，我只系听唔会搭咀，人哋自然都唔会讲我是非。」胡枫的感情同样专一又长情，与「太太」吕咏荷相亲相爱半世纪，可惜太太不幸在2016年因病离世，胡枫当然心痛难舍，他亦曾在访问中提到：「我太太系我一生挚爱。」胡枫亦曾表示整头家都全靠太太，五名子女都是她照顾：「如果冇佢帮手嘅话，都唔知点算，所以我时时都好想念佢，佢为咗呢头家都好辛苦。」胡枫又坦言到现在都很想念她：「我至到而家都好挂住佢，每晚我都同佢倾吓偈。」至于近年与罗兰姐传绯闻，胡枫说不知从何而来：「都传咗几年，到现在仲传紧，不过唔紧要，93岁（实则是94岁）仲有新闻真系好难得，尽管传落去！ 闻说系内地传出嚟嘅，唔紧要，传下传下，多啲新闻仲好，有更多人认识胡枫。」