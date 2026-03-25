爱回家丨张龙Rebecca姊弟恋玩完 传黄耀煌被踢出剧组兼离巢 网民心酸叹：估唔到系悲剧收场

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》播出以来一直深受观众欢迎，剧中不少演员亦成功入屋，而且更造就了多对CP，其中包括饰演接龙保安「张龙」黄耀煌与「Rebecca叶碧嘉」沈可欣的姊弟恋，这对恋人产生的化学作用深受网民喜爱，曾有人留言：「张龙同Rebecca好sweet，畀多啲机会张龙发挥。」

「张龙」「Rebecca叶碧嘉」姊弟恋划上句号

不过「张龙」黄耀煌与「Rebecca叶碧嘉」沈可欣这段姊弟恋终于划上句号。在日前播出的一集，剧情述「张龙」的母亲在邮轮旅行期间，于赌场狂输三千万巨款，「Rebecca叶碧嘉」沈可欣为救爱郎，不惜落场赢回张龙的自由，但对赌期间，因「张龙」黄耀煌暗自偷笑，「Rebecca叶碧嘉」彻底心碎，最终两人分手收场。

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有传黄耀煌即将与TVB完约离巢

剧集播出后，不少观众留言表示失望，认为两人分手的原因太过牵强，亦有心人觉得剧组突然拆散这对CP，是为了安排黄耀煌退出《爱回家》剧组，甚至有传他即将与TVB完约离巢。黄耀煌其后在IG贴出当日的拍摄花絮并说：「2026年2月好充实，减肚腩，上网自学钢管舞，调节自己心情，希望大家会喜欢，多谢台前幕后，多谢水姐＊（吕搧慧仪）用第一视角嘅影片同相片，辛苦晒大家。」黄耀煌的发文引来不少人留言：「估唔到都系悲剧收场。」、「跳得好好呀，不过点解要分开？我唔喜欢你哋分开。」、「你是不是要离开剧组？回应一下啦，很多人都关心的问题。」、「等了两年年，好不容易等来你们的两集主线，竟然又再说分手。」

黄耀煌避谈离巢交由公司安排

对于被指离巢一事，黄耀煌回复传媒说：「而家未嘅，我而家只系专注手上嘅工作，负责做好啲戏，其他交畀公司安排，我每日都忙紧学嘢，好充实。」入行16年的黄耀煌在第24期艺训班毕业后加入TVB，曾在娱乐新闻台担任做主持，后来被安排拍剧，多年来只演出大配角，亦未试过有感情线，只曾在《大酱园》中只是单恋与及在《大帅哥》与古明华演一对。黄耀煌曾在节目《七线人弃王》中透露，试过一个月入有5万元，但其余11个月几乎都只有底薪：「慢慢做耐咗，啲人唔觉得你系新人，骚钱又贵咗就变相唔会揾你，已经好耐冇试过超过2、3万的骚钱啦，有时觉得自己7线都唔系，都唔知系咩位置。」

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