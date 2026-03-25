天下面包｜崔铉硕徒弟黄智午晋级 「烘焙版黑白大厨」7强出炉 决赛邀米芝莲名厨争冠

被誉为「烘焙版黑白大厨」的韩国烘焙生存真人骚《天下面包：Bake Your Dream》，随著赛事进入白热化阶段，7强名单出炉，相信定必成韩国旅游时的朝圣对象！这七位选手将各自伙拍名厨，联手完成以面包为主角的终极任务。香港观众可以透过Viu紧贴最新战况。

1. 黄智午7强唯一女将

黄智午︰「疯狂甜品师」黄智午在《黑白大厨》明星主厨崔铉硕经营的餐厅「CHOI Dot」担任甜点主厨，使她在节目播出初期便备受关注，也被视为节目中的实力派选手；崔铉硕接受访问时亦对她赞不绝口：「我第一次看到她就觉得她疯了，她是个极具创造力的人，简直令人叹为观止！她的烘焙技术精湛、基本功扎实，绝对值得赢得比赛。」

黄智午的甜点风格以大胆创意著称，擅长将韩国传统食材融入法式甜点技法，她曾以酱油、辣椒酱、大酱三种韩国发酵酱料制作焦糖，搭配芭蕾舞者造型的甜点，效果震惊全场！而在最近播出的准决赛中，她以568分成为首名晋级，同时也是七强中唯一一位女性参赛者。

黄智午

黄智午是7强中唯一女性参赛者。

黄智午首回合以「芭蕾舞者」应战，惊艳全场。

黄智午将携手中餐名厨。

2. 周荣硕弃男团踏上烘焙路

「烘焙偶像」周荣硕于2008年以偶像男团「SMASH」出道，所属经纪公司为H.O.T.成员安胜浩（Tony An）创立的「TN Nation Entertainment」，后来组合解散，他在朋友鼓励下走上烘焙之路。周荣硕在第2集以鲜忌廉牛角包顺利晋级，评审Mimi大赞老少咸宜；第6集更以作品「红豆蓬松球」击败拥有20年资历的名匠林东锡，成为当集黑马！

周荣硕

周荣硕在一对一淘汰赛中以「红豆蓬松球」应战！

周荣硕在一对一淘汰赛中以「红豆蓬松球」击败拥有20年资历的名匠林东锡。

3. 成民秀衰在落太多糖

成民秀是韩国少数专营意大利传统甜点卡诺里的烘焙师，由他经营的烘焙店主打各种口味的卡诺里，节目播出后，店面受到广泛关注。韩媒将他归类为「黑马逆袭」选手，第1轮比赛中，他以重新诠释的卡诺里面包参赛，但评审权成俊给予了尖锐评价，认为「太甜、偏离传统」；在败者复活战中，他以意大利饺为概念，做出脆皮焦糖苹果口袋包，获得全体评审一致通过，完成逆转晋级。

成民秀

成民秀于败部复活赛中以意大利饺为概念，做出脆皮焦糖苹果口袋包，其出色表现获得评审通过，完成逆转晋级。

4. 李庆武法国日本取经

「甜品硬汉」李庆武是2024年「法国面包世界杯」韩国代表队成员，他与队友共同获得亚军，这项赛事是全球烘焙界最具权威的竞赛之一，能入选代表队本身即是实力的证明。据韩媒报导，他曾就读日本菓子专门学校，毕业后在东京高级酒店担任糕点师，累积了扎实的法式甜点与日式烘焙功底，因此他在第1轮比赛中便以日本菓子风格甜点轻松晋级。

李庆武

李庆武第1轮以日本菓子风格的「Ambroise」轻松晋级。

5. 见到「尹华映」个名就头痛

尹华映是第一代精致料理（Fine Dining）厨师出身。据韩媒报导，他在进入烘焙领域前，已在高端餐饮界累积丰富经验，《黑白大厨》冠军安成宰主厨曾在个人YouTube频道中表示，尹华映是他尊敬的厨师之一，其超强实力和稳定发挥不但被其他参赛者票选为「最不想对上的第一名对手」，评审也对其精致料理风格给予高度评价。在第6集一对一对决中，他以法式甜点「巴巴OCK」重新诠释韩式甜米酿，获得评审全票一致胜利，击败气势十足的新秀崔正勋。

尹华映任职烘焙店 「Pres de Moi Cheongdam」，主打使用有机面粉、天然发酵种制作的面包与三明治，招牌产品是鲁本三文治。

尹华映

尹华映以韩式甜米酿为灵感的「Baba OCK」获得评审全票通过

6. 金镇叙从低层杀上金字塔顶

金镇叙是十强中最年轻的参赛者，他曾在烘焙地区技能竞赛中获得金牌、全国技能竞赛中获得银牌，可见根基扎实。金镇叙在第1轮比赛中以「北汉山春雪」为名创作面包，将店铺所在地的灵感融入作品，成功晋级；第3轮比赛则用起司包裹起司面包的创新作品引发关注，相关比赛短片在shorts平台突破68万次观看，成为该集话题焦点！

金镇叙

金镇叙首回合以「北汉山春雪」为名创作面包，将店铺所在地融入作品成功晋级。

7. 金时烨有「蓝丝带富翁」之称

韩国的美食评价系统中，「蓝丝带」代表极高评价，金时烨是济州岛地区获得最多蓝丝带的烘焙师之一，因此被称为「蓝丝带富翁」。金时烨因济州岛在地烘焙师的身份，擅长使用济州岛当地食材，如济州柑橘、汉拏峰、油菜花蜜等进行创作；他在第3轮虾饼大战中：将面团做成虾子造型，展现精致的造型技术，引发网民热议。

金时烨

金时烨在第三轮比赛中，将面包做成虾子造型，获得评审一致好评。

终极任务︰面包

随著《天下面包：Bake Your Dream》7强诞生，比赛进入大直路，七位参赛者将在第1轮决赛各自伙拍不同领域的名厨，包括米芝莲1星中餐强者、日式料理大师、泰国王室认证厨师等，完成以面包为主角的「一顿面包」的任务。《天下面包：Bake Your Dream》逢星期日晚上在Viu播出，香港观众可以免费紧贴韩国超人气节目的最新进度。

《天下面包：Bake Your Dream》

《天下面包：Bake Your Dream》7强诞生！