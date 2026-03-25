秦沛新抱晒海量超性感孕照 澎湃上围映衬巨肚效果震撼 李泳淇替姜文杰甜蜜庆生

秦沛儿子姜文杰（Benji）结婚四年，去年11月与太太李泳淇晒出超声波相，宣布将荣升父母，但二人未有透露预产期。姜文杰老婆李泳淇昨日（24日）在社交平台分享一辑唯美孕照庆祝生日。

李泳淇孕照仙气十足

李泳淇在充满艺术感的孕照中，穿上一袭白色透视薄纱长裙，仙气十足。其中一套两件式的设计，让李泳淇大方展现浑圆的孕肚。李泳淇皮肤白滑，身材依然纤瘦，尽显准妈妈的动人曲线。照片中的李泳淇化上简单的妆容，时而闭上双眼，时而凝望镜头，面带温柔微笑轻抚孕肚，流露出满满的母爱与幸福感，被网民大赞「最美孕妇」。

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李泳淇在IG限时动态中，分享与老公姜文杰庆祝生日的合照，见到二人捧起蛋糕头贴头，又与家中的两只宠物影「全家福」，画面有爱。李泳淇甜蜜写道：「经过旧年单嘢，今年老公早就买咗生日蛋糕」，简单一句话另类放闪。

李泳淇选美比赛双料得主

模特儿出身的李泳淇，早在2008认识姜文杰，当时只有18岁的李泳淇参加电台举办的「十人巷」，获安排到TVB节目做实习生，而主持正是姜文杰。姜文杰与李泳淇相隔五年、在2013年因合作重逢，拍摄YouTube片时经过通宵了解后挞著。同年李泳淇参加香港珠宝小姐夺得冠军及最上镜小姐。

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