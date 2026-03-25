甄子丹成荷里活大制作首位自导自演华裔演员 拍《杀神John Wick》外传争取香港取景获政府支持

动作片巨星甄子丹两年前在《杀神John Wick 4》中扮演失明杀手祈恩（Caine）抢尽镜头，如今其角色将会重返大银幕！据《Deadline》和《Entertainment Weekly》证实，以甄子丹饰演的祈恩为主角之衍生电影将于下月正式开拍，甄子丹除了主演该片外，更会兼任导演，目标是打造「有史以来最权威的武术动作电影」。而甄子丹亦是有史以来首位在荷里活大制作中自导自演的华裔演员，今次绝对是缔造历史。

甄子丹保留电影精髓

甄子丹表示：「祈恩这个角色最吸引我的地方在于他的矛盾之处。他身处一个以后果为导向的世界，却依然肩负着爱、责任和牺牲。这造就了一种截然不同的动作英雄形象。这部电影是一个推动动作片类型发展的契机，史上最具代表性的武术动作片，既要保留《杀神John Wick》系列电影的精髓，又要赋予故事全新的情感深度和视觉语言。」

相关阅读：甄子丹预计《杀神John Wick》外传6月来港取景 乐做导游推广本地景点美食 透露甄济如有计划鼓励子女靠自己努力发光

相关阅读：甄子丹执导兼主演《杀神John Wick》盲侠Caine外传电影 成亚洲第一人 开创华人电影人里程碑

Lionsgate影业早在去年春天举行的CinemaCon上，已宣布计划开拍这部《杀神John Wick》外传。这部尚未定名的新作将讲述祈恩在《杀神John Wick 4》之后的故事，这位杀手已摆脱了杀手集团的束缚。此外，在《杀神4》扮演岛津明（Akira）一角的泽山璃奈亦会参演这部新作。在《杀神John Wick 4》中，祈恩在追杀John Wick时杀死了其好友岛津浩二（真田广之饰演），其女儿岛津明在新片中将会向祈恩报杀父之仇。影片由《蝙蝠侠》编剧Mattson Tomlin和美剧《门屠》编剧Michael McGrale合作编写剧本。

甄子丹预计6月底返港开工

另外，甄子丹周日（22日）在沙田马场出席「2026宝马香港打吡大赛」活动时透露，当晚飞往欧洲准备拍摄这部外传。他更透露预计6月尾回港拍外景，他表示早前与制作队来港落实到哪几个地方拍摄，但大卖关子未有透露确实地点，只谓是几个很有代表性的地方，「个故事大部分都是在欧洲发生，但今次我做导演，又是讲我的角色故事，必须要讲屋企系点，所以我极力争取要有一部分在香港拍摄。香港政府都很支持，我有找罗局长（文化体育及旅游局局长罗淑佩）协助，希望正式拍摄时会顺利，让外国的电影公司发现来香港拍戏很好，香港制作队伍快捷专业有效果。」