《中年好声音4》陶枳樽黄艺辉闪婚 甜晒钻戒深情告白：注定是灵魂伴侣

《中年好声音4》的陶枳樽及黄艺辉昨晚（24日）报喜，二人各自在社交平台晒出合照，黄艺辉向陶枳樽求婚成功，二人分享订婚喜讯，陶枳樽表示：「很多朋友知道了节目里求婚的消息，感谢大家的祝福」，而黄艺辉回忆二人初遇的甜蜜往事，大晒幸福。

陶枳樽大晒幸福

陶枳樽昨日在IG晒出求婚钻戒，虽然不大却诚意十足，陶枳樽甜笑留言：「I said yes！今天没有文案，只想表达感谢。很感谢 @tvbcomhk 和 #中年好声音4 给了我们不止挑战自己的机会，认识到这么多很棒的老师和朋友，还让我们因为音乐相遇。」陶枳樽还笑说：「还想感谢广州这个明明不是我们家乡，却刚好同时选择了打拼的地方」。

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陶枳樽又感谢未婚夫黄艺辉，指对方是一位勇士：「从相识到现在，都给予我很安心，简单，快乐的关系，作为一个每天拆解爱情文学的情感博主，我很清楚恋爱和婚姻是甚么回事。你的天然呆居然可以击破我的复杂思维，用魔法打败魔法，很佩服（笑）。未来呢，还有很多怪兽要打，一起加油～队友」。

陶枳樽借工作室结缘

而黄艺辉昨日同样在IG发文：「She said yes！我们订婚了！我们第一次见面，是在我的工作室。她借来录音，也借走了一整天的日光。温柔、可爱、体贴——可我总在想，一个人要经历过多少，才会把懂事修炼得这样自然。她一定也很需要被疼吧。」

黄艺辉指因为比赛令二人各自奔忙，日子拉长成各自的轨道：「却总在夜深时，用电话线把彼此牵回同一片月光下。聊到天色发白，聊过山川湖海，聊到发现——我们的兴趣、三观、灵魂的纹理，竟像上辈子就做过了孖宝兄弟。是互补，是吸引，是哪怕不相爱，也注定是灵魂伴侣的那种契合。」

黄艺辉感谢陶枳樽

黄艺辉感谢《中年好声音4》令他与陶枳樽有了交点：「我们都不完美。我的棱角与缺口，自己也数不清。但如果人生只有一次相守的机会，我想和她试试。不为了圆满，只为了把我所有不太熟练的爱，都交到她手里。感谢Kelton牵了那根线，感谢TVB《中年好声音》让两条平行线有了交点。更要感谢你——陶枳樽，成为我的未婚妻。」

陶枳樽演出《寻秦记》

36岁的陶枳樽曾是前女团HunterZ成员，入行前曾参加《2013年度国际旅游小姐竞选》夺得亚军，2015年推出写真集《Cross X Play Crz To》。陶枳樽曾演出2024年剧集《反黑英雄》，在剧中与视帝张振朗有床戏，更裸背上阵。在去年底上映的电影版《寻秦记》，陶枳樽饰演「善柔」徒弟山寨村民一员，虽然戏份不多，却让观众留下印象。

黄艺辉参加《中年好声音4》而有「中4刘以达」之称，却被评审认为表现不稳定。黄艺辉在决战上弦环节时，对战「大魔王」唯一，选唱王力宏歌曲《我们的歌》，却在中段严重甩Beat，谷娅溦一度出手帮忙打拍子仍无补于事，黄艺辉最终仅获得78分而出局。

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