五月天彩排变专场唱足一小时 阿信后台换裤画面曝光派福利 鞠躬致歉全场大合唱感动落泪

台湾天团五月天《#5525+1回到那一天》香港站原定今晚在启德主场馆举行头场，不过主办突然宣布取消24日场次，改为追加29日尾场，庆祝五月天成团纪念日，并安排已购买24日场次的观众退票及免费观看五月天今晚彩排40分钟。不少入场的粉丝在社交网分享彩排实况，有阿信在后台换衫除裤的画面，不过他早有准备穿了两条裤。

五位团员玩得太尽兴唱足八首金曲

近二万观众入场见证彩排专场，原定40分钟，五位团员与歌迷玩得太尽兴，最终唱足一个多小时，合共演绎八首经典歌曲，将彩排现场变身成为一场充满欢笑与感动的限定演出。今晚彩排开始，当阿信的声音响起，全场近二万人随即爆发出震天动地的欢呼声。歌单包括《OAOA》、《一颗苹果》、《离开地球表面》、《恋爱ing》加节奏挑战环节，让现场气氛持续升温。此外，《伤心的人别听慢歌》、《你是唯一》、《顽固》与《笑忘歌》亦一一奉上，每一首都引发全场大合唱。

阿信幽默地要求检查观众工作证

开场面对台下满满的「观众」，阿信在台上忍不住开起玩笑：「毕竟是彩排，当然是有很多音响上面、乐器上面未调整好的地方。现场有没有人在搞鬼？我们是五月天。」随后他更假装严肃地要求检查全场观众的工作证，引得台下一片笑声。阿信又说：「在二十五年中，你看过无数五月天演唱会，但你却没有看过五月天彩排是什么样子。欢迎大家来到五月天5525彩排现场。」石头台上强调，他一向「彩排视同演出」，而玛莎则坦率：「彩排其实很无聊，错误百出，细节被大家看光光，希望大家看到有趣的地方。」怪兽即时特别点名要大家留意「玛莎的细节」。

阿信台上鞠躬致歉 全场大合唱感动落泪

当全场一起高唱《顽固》与《笑忘歌》时，不少人更感动落泪。阿信在台上深情说道：「原来相聚取消了，但五月天还是惦记着你们，谢谢你们今天还是来到现场，我们除了向现场每一位致上歉意之外，也向今天没有到场、和在网络上看到这段的朋友，致上最深的歉意。希望我们在接下来的日子里面，依然能够拥有完整无缺、有我有你的演唱会。再次谢谢你们，感谢你们。能够与你们分享每一个夜晚，我觉得都是独一无二不可多得的机会，今天还是非常感谢大家，陪我们来到5525彩排特别版，再一次谢谢你们！」

