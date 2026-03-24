56岁袁洁莹再度暴瘦？眼神涣散语速缓慢精神状态惹关注 曾患厌食症体重仅75磅

现年56岁的袁洁莹，凭演出《开心鬼》系列走红，可惜在事业巅峰之际，却不幸患上了厌食症，体重跌至75磅，一度淡出幕前休养治疗。近日袁洁莹再次活跃于社交平台，在抖音、小红书分享自己日常点滴，继早前睇孙燕姿演唱会，被网民指她愈来愈瘦后，近日她拍片回忆跟Beyond拍摄《开心鬼救开心鬼》的趣事，被发现语速异常缓慢，眼神涣散，网民纷纷表示担心她的身体状况。

袁洁莹语速慢于常人？

在影片中，网民指袁洁莹的神态举止怪异，觉得她的语速异常缓慢，几乎是一字一顿地从嘴里挤出词语，而且她的眼神大部分时间处于一种涣散、失焦的状态，即使在回忆那些本应是开心的趣事时，脸上也几乎没有笑容，嘴角偶尔牵动一下，也显得极为僵硬和勉强。

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袁洁莹提起黄家驹哽咽

当谈及已故的黄家驹时，袁洁莹的语气明显沉重，难掩悲伤。她回忆道，当年自己刚在诊所打完针，便从助理口中得知黄家驹在日本出事的消息，感觉「太突然了」。她缓缓地说出：「他不小心，跌倒了头……救不了。」话气哽咽，流露出沉痛感觉。

袁洁莹曾患厌食症体重仅75磅

袁洁莹在影片中所显露的疲态，令网民揣测与她的健康问题有关，袁洁莹于1994年，她在事业巅峰期不幸患上厌食症，体重一度跌至仅75磅，演艺事业被迫暂停。至2021年，她更透露自己被诊断出患有焦虑症和人群恐惧症，此后逐渐淡出幕前。近日她拍片跟粉丝见面，却是面颊凹陷，骨瘦如柴，现时疑似精神状态欠佳，让网民相当担心。

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