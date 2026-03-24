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五月天演唱会香港站丨直击启德彩排骚 铁粉追足24年：由失望变惊喜 香港限定「菠萝包」爆抢购潮

影视圈
更新时间：19:11 2026-03-24 HKT
发布时间：19:11 2026-03-24 HKT

台湾乐团五月天在启德主场馆举办四场《#5525+1 回到那一天》25周年巡回演唱会香港站原定今晚（3月24日）在启德主场馆举行头场，不过主办方相信音乐在3月9日宣布将加开29日场次，粉丝一起庆祝成军29周年纪念日，但同时取消3月24日第一场演唱会，结果惹来粉丝相当不满，一度要求赔偿交通以及住宿费用。

五月天40分钟的彩排特别场今免费开放

其后主办方相信音乐3月11日晚在官方社交平台表示为取消3月24日演出，给该场次购票观众带来的不便与困扰而深感抱歉：「考虑到观众对演唱会的热切期望，诚邀所有原购买了2026年3月24日场次门票的观众，齐聚启德主场馆，参与五月天5525+1 香港站 40分钟的彩排特别场。」40分钟的彩排特别场于今晚（3月24日）在启德主场馆开放原本持有首场门票的观众免费观看。

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五迷大赞偶像努力安排

《星岛头条》今日（3月24日）在启德场外直击准备入场观看五月天彩排的粉丝，几位来自内地的铁粉从小就听五月天的歌，温州的小凡和毛姐姐小凡都是从小喜欢五月天，毛姐姐本来买齐各场门票，得知今晚取消最后安排到入场，大感惊喜，亦马上扑到29日的成团纪念日场次，完全没生气，大赞偶像努力安排，可以看彩排也超开心，毕竟追随五月天已24年。

深圳粉丝栗子不想让黄牛党得益

深圳粉丝剪梅起初得知取消今晚首场演出有少少失望，现在可以看彩排感到期待，彩排从未公开，相信是难忘体验，更觉得阿信这样安排很好，自己一定不会放售门票。同样来自深圳的粉丝栗子指门票是朋友未能到场转赠她，坦言不想让黄牛党得益。

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近千人排队抢购毛公仔T恤萤光棒

与此同时，虽然今晚只是彩排，但今日（24日）下午两时，启德体育园售卖五月天应援周边产品的店舖外，已出现长长人龙，现场目测有近千人排队抢购毛公仔、T恤、萤光棒等，其中最有特色是香港限定菠萝包造型挂饰，还有不少歌迷手持应援物，兴奋地在「打卡位」拍照留念。有歌迷透露，人均消费达数千元，更有人一口气购入多件限量纪念品，直言「难得嚟到，想留低多啲回忆」。现场所见，人龙由店舖延伸至街角，秩序大致良好。歌迷之间不时互相交流收藏心得，气氛热闹。

 

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