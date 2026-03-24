VIVA新歌大晒「表里不一」 四成员自爆强烈反差

女团VIVA昨日推出本年度首支派台作品《BABY Savage》，继续以跳唱风格带来一场温柔又危险的听觉冲击。新歌由T-Ma与JONO作曲、T-Rexx填词、JONO编曲、T-Ma监制，延续上年《FOMO》之后的可能性。今次VIVA不再局限于单一形象，大胆展现女生的多面性，甜美跟锋利并不对立，温柔与危险更加可以共存。

Macy自嘲「man底」

对于今次作品，VIVA坦言十分有共鸣，原来大家都有极大反差，都是「表里不一」。Macy分享最近拍摄时的开心经历：「最近拍摄其实有摄影师同我讲『平时睇你IG估唔到你都可以咁有活力，咁搞怪，俾咗好多惊喜我。』我听完之后超级开心。因为其实我表面系钟意公主look，平时sweet样比较多，但其实我系man底，笑声好低音，讲嘢好豪放，唔只系大家平时睇到个一面！」而Ada同样自爆外表跟内在有强烈反差：「我觉得我嘅外表俾人睇落有阵时有啲强势，但其实私底下嘅我反而系一个比较柔弱嘅女仔。」

Carina自认最无杀伤力

至于Carina跟VALC亦不遑多让，VALC笑言：「我个样成日被人话好有距离感，好似好难相处，但其实我系最钟意揽住公仔瞓觉𠮶个。」Carina则透露：「平时我好似好有气势，但反而系团队入面最无杀伤力𠮶个。」

VIVA盼本地制作追上亚洲顶级

新歌推出后，随即引来不少网民讨论，大赞MV、曲风及造型出色，更有网民误以为是韩国MV，盛赞香港制作水准足以媲美韩流顶级质素。队长Carina看到网民的热烈回响，感动表示：「虽然自己只是新人，但投身香港娱乐行业，成为其中一份子，好想本地嘅制作能够追赶亚洲顶级水准，希望唔失礼。」

VIVA成军两周年

除此之外，VIVA透露五月将会加入健身赛事，Carina谈及参赛缘由：「因为今年系VIVA成军两周年，好想我哋四个一齐完成一件事，各自为自己定下一个目标去达成。」适逢五月亦是VIVA成军两周年，VIVA表示今年希望找一个更大的场地，与更多歌迷一同庆祝。