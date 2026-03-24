正义女神丨佘诗曼率八大新生代拍宣传片 视后级眼神戏震撼曝光 与契爷许绍雄暖心对望成焦点

在内地热播中的《正义女神》，将于下周一晚八点半翡翠台首播。为隆重其事，昨晚官方于翡翠台黄金时段首推专诚找来女主角佘诗曼领军八大新生代演员，包括近日因在剧中表现出色、人气急升的刘倬昕，还有陈若思、丘梓谦（葱头）、冯皓扬、乐珈嘉、施焯日、蔡景行及罗皓谊，拍摄全新宣传片。

阿佘眼泛泪光展视后级演技

宣传片一开始便是一众少年犯的誓词，之后身穿灰色长西装褛的阿佘、迷惘的走进少年犯堆、带著疑惑的眼神望向各人，期间更面带忧伤、眼泛泪光。之后8位少年犯轮流作出既愤怒又冤屈的控诉，被少年犯冤气重重包围的阿佘，最终神情痛苦地闭眼抬头…整个段落展现出强大的暗黑及无力感。

许绍雄佘诗曼师徒对望暖人心

之后镜头一转，换上法官装束的阿佘，铁面无私又温柔地搭过乐珈嘉的膊头后，便独自一人步向一个废墟、并迈步踏上眼前的梯级，而在梯级尽头等候阿佘的，正是其剧中及现实生活中均亦师亦友的许绍雄。在AI特效帮助下，阿佘与许绍雄师徒二人以一个会心微笑的表情对望后，原本的废墟即回复旧有壮丽面貌、并重现希望之光，意味著二人在剧中将同心协力、协助一众少年犯走出黑暗、重见曙光。

刘倬昕奸笑 乐珈嘉喊戏成焦点

在这条时长分半钟的宣传片中，除了阿佘的好演技、及与许绍雄的暖心对望微笑是焦点，面对四届视后阿佘仍毫不怯场、施展浑身解数展现演技潜能的8位新生代演员亦相当值得关注。在片段开头不断向阿佘发放负能量的8人，不约而同向阿佘做出「一时无辜一时奸险」的表情，配以张力十足的「黑白闪灯」效果，极具悬疑及心寒感。当中最吸睛的除了有展现剧中招牌奸笑的刘倬昕外，还有哭得无助又漂亮的乐珈嘉，与其在《巨塔之后》中的叛逆𡃁妹角色有著极大对比，值得期待。