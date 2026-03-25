58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择

58岁台湾「整形女王」顾婕两年前发现罹患大肠直肠癌四期，当时癌细胞已转移至肝、肺，顾婕一度做手术切除肿瘤，积极对抗癌魔。不过顾婕乐观态度抗癌近两年，癌指数飙高，早前曾透露早已安排好后事，放弃在生命垂危时插管或急救。顾婕近日现身活动时透露，癌指数再度飙高兼再度扩散，令她出现接近死亡的感觉。

顾婕停止抽血检查

顾婕日前出席活动时，表示今年农历新年再发现癌细胞已扩散至腹膜，曾因剧痛在浴室爬不起来，令顾婕一度以为「我会不会挂了」。顾婕表示已经有两个月时间没有去医院抽血，因为医生指她余下两条路可以选择，「T细胞结合免疫疗法」或「求神拜佛」，即是等奇迹出现。

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顾婕原本要接受标靶药物治疗：「细胞蔓延到腹膜，真的好痛，在老师的教导下，都会跟自己的细胞对话『对不起，我都这样伤害你们』，我老是跟马桶谈恋爱一个钟头，老师教我跟细胞对话后，我现在都不痛了，我有把握在秋天有奇迹出现，我感动到哭，上帝有来帮我。」

顾婕投身公益

顾婕不仅未被病魔击倒，反而更积极投身公益，坚持拿起画笔，与艺术老师创作「曼陀罗球鞋」，希望筹款后帮忙非洲孩童。顾婕又寄望自己能够康复，愿意把百分之九十九的时间做公益行善。

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