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胡燕妮终于荣升做奶奶 儿子尹子维与徐冬冬低调结婚 将筹备婚礼答谢宴请粉丝食饭

影视圈
更新时间：16:02 2026-03-24 HKT
发布时间：16:02 2026-03-24 HKT

60年代「喷火美人」之称的邵氏顶级花旦胡燕妮终于荣升做奶奶！曾被誉为「御用渣男」的尹子维与「中国第一美胸」徐冬冬自从2018年公开拍拖，2022年突然分手，2023年戏剧性复合，在2024年订婚后，婚期屡遇波折，曾为了婚礼地点而争执，最后定于今年2月26日在女方家乡哈尔滨举行一场盛大的世纪婚礼。

尹子维徐冬冬终于完成婚礼

不过尹子维和徐冬冬在1月底突然发出紧急声明，宣布因突发家庭变故，决定将筹备已久的婚礼仪式「紧急煞停」，暂缓原本铺张的婚礼筹备工作，全心全意陪伴长辈度过难关，婚礼改低调摆家宴。日前终于传出好消息，尹子维和徐冬冬完成婚礼：「跟一直关心我们的朋友们正式同步啦：我和尹子维已经成家。」

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徐冬冬在娘家举办婚礼答谢宴

尹子维曾透露徐冬冬的近亲长辈病情突然恶化，情况一度危急，有指徐冬冬与这长辈感情深厚，面对至亲在生死边缘挣扎，徐冬冬与家人商议后决将婚礼改为低调家庭朋友聚餐。徐冬冬日前在贴上两人的婚纱相并说：「跟一直关心我们的朋友们正式同步啦：我和尹子维已经成家，家里也已办过仪式，只是一直没有对外公开举办答谢宴，也没有做过直播。 之前答应过网友的对外小型婚礼答谢宴正在认真筹备，今年会先在我的娘家椰树举办一场，这场会以尹子维小型演唱会的形式呈现，只邀请真心支持我们的粉丝朋友们，一起吃饭听歌，轻松热闹地聚一聚。当年我们复合很多网友说和他的撮合有关，我们很感恩。 另外还会在另一座城市，再办一场纯粉丝答谢场，同样是免费请大家吃饭听歌，回馈一路陪伴我们的大家。 」

尹子维对徐冬冬痴情行径一度成热话

尹子维对徐冬冬痴情的行径，多年来在网上制造了不少话题，两人因合作拍电影《合约男女》而戏假情真，恋情曝光不久，已传出当街吵架、尹子维传夜会张秀文，徐冬冬更一度患上暴食症，体重飙升至63公斤；又试过被影到同尹子维于街头吵架搞到泪流满面，但转个头尹子维求婚成功，并晒出徐冬冬戴上3卡求婚钻戒放闪，可惜最后又告分手收场！尹子维曾疯狂发痴情文，苦追旧爱徐冬冬，但遭到前度拒绝，直到2023年8月两人却戏剧情复合，一度成为热话。今次终于修成正果，有人说：「当年男主在微博疯狂上演《追妻火葬场》，我的妈呀，当时我天天围观，成铁粉了好多人给他支招，劝他各种行动，给他加油打气，像追剧似的，如今是最好的结局。 」、「椰树是真赚到了，以前只有冬冬一个代言人，现在随了一个，以后还要再随一对。」、「复合以后男的真的对她很珍视了。」

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胡燕妮美国大屋简约不失奢华

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