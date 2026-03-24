洪永城细女两岁生日 被赞淡定见惯世面似大家姐

洪永城（Tony）与太太梁诺妍（Inez）2021年结婚，婚后先后迎来两位宝贝千金大女「Sir Face」洪靖岚与细女「Sir Nose」洪靖愉（Beryl）。日前，细女Beryl迎来两岁生日，这对「廿四孝」父母花尽心思，在户外公园为寿星女举行生日会。

梁诺妍字里行间母爱泛滥

Inez在社交网分享生日会的花絮片段，见一家四口齐穿上「工人裤」家庭装，现埸准备了不少气球、游戏、礼物等等，众人在草地上跑跑跳跳，大人细路都玩得相当尽兴。Inez大赞Beryl写道：「亲爱的佛妹猪，转眼间认识了你2年，呢2年你快速成长，食得瞓得，屙得玩得，你同家姐都系洪家的开心果，你又好爱锡Molly家姐，又同Sirface家姐揽头揽颈，学嘢学得好快，又好淡定，又可以同大家打成一片，成个见惯世面嘅大家姐咁。」

Inez续感恩表示：「多谢你选择我同Sir做你父母，我哋前世一定做咗好多好事今世先有呢个女儿，爹哋妈咪好爱你。（虽然你愈嚟愈Sirface，但系阿妈我更爱你）祝你2岁生日最快乐，你要继续开开心心健健康康就足够了。#一家洪永城又出动了」

洪永城细女唔食菜

而洪永城亦在社交网分享了BeryI多张「为食」照，相中见Beryl 饮奶、食饭、食鸡蛋全部都「自动波」，吃得津津有味，十足一个「小吃货」，十分可爱，洪永城留言：「祝我家嘅为食妹，两岁生日快乐！爸爸祝你快高长大，好快识得自己开雪柜、自己搬櫈仔摷零食，不过食还食，记住搭条菜啊！」