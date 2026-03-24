「最强小三」五索自爆「整容」真相 镜头前一秒扯甩假发 吓人「鬼剃头」曝光

35岁的「最强小三」五索（钟睿心）自曝光与已婚富豪马清铿的关系，近一年来高调公开与四子女的「家庭生活」，马清铿早前更现身支持五索公司春茗。爱情事业两得意的五索，原来也有烦恼，昨晚（23日）在社交平台自揭「整容」真相。

五索情绪病困扰曾入院

五索去年11月与马清铿到美国庆祝一齐10周年，当时自爆受负面新闻影响，近半年来受到情绪问题困扰，更一度因情绪病，突然呼吸困难，更试过入医院。五索的问题未有随住事业步入正轨而减轻，昨日更自揭有严重脱发问题，头顶出现「鬼剃头」。影片中，五索穿上紧身小背心晒出澎湃上围，向镜头表示：「最近有好多人问我，系咪换咗妆容或者整咗容？」随后五索自揭一头长发其实是假发：「其实我最大嘅改变系，戴咗假发。」

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五索拍片除假发

五索之后将假发扯下，露出稀疏的真发，并展示头顶出现「鬼剃头」，明显见到秃头，五索坦言：「有啲恐怖」。五索解释早前的脱发问题让她「好困扰」，因为秃发的位置「真系遮唔到」。为解决问题，五索最终选择戴假发，让自己重拾自信：「终于可以做返一个靓女」。

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五索真实状况吓人

五索在影片下留言：进一步透露脱发严重程度：「其实我系成个头都甩晒头发，唔系净系头顶哈哈哈！不过费事恐吓你哋了，我好想同大家讲一句It's ok not be ok！5 索 same here too」，并呼吁网民：「快啲留言祝我早日康复啦！」

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