25+英皇群星演唱会丨Twins接力落区派奶茶零距离冧fans 粉丝霸定头位等足四粒钟

自「25+英皇群星演唱会」消息一出，全城陷入扑飞潮，首场秒杀售罄，日前宣布终极加场，势必再掀抢飞大战。而为庆祝「英皇娱乐25+ HAPPY BIRTHDAY庆典」，Twins 今日落区派礼二重奏，继金牌经理人霍汶希（Mani）率领张敬轩同Gin Lee李幸倪快闪麦当劳任「奶茶大使」后，今日轮到Twins接力出动落区派奶茶，再加上是Twins出道25周年，实行将欢乐及奶茶一齐散播全城。

Twins粉丝疯狂举机自拍

活动下午一时开始，但已经有fans早上九时，即预早四个小时于餐厅内坐定定等侯，餐厅方面亦贴心地划了一个区域举行这次活动，范围可容纳近百fans，不过场面仍犹如等开show般墟冚。当阿Sa蔡卓妍及阿娇钟欣潼一现身，全场即刻陷入疯狂状态，欢呼声大到几乎拆天，二人随即发挥亲民本色，边行边绕场一周派奶茶，粉丝个个举起手机疯狂自拍，争取机会跟偶像零距离接触。

Twins派奶茶兼送自家设计礼物

除了派奶茶，Twins更十分有心思，特别准备了，Twins 亲自设计，印有「TWINS」Graffiti图案的tote bag及小卡送给fans。二人默契十足，一个负责派奶茶，另一个派 tote bag，实行要粉丝又有得饮又有得拎，满载而归。最后全场更一齐大合照，场面温馨又热闹。

阿Sa难得近距离互动 阿娇盼演唱会玩得更癫

活动后阿Sa忍不住谓：「好耐都冇同fans有咁近距离接触，上一次fans meeting都算近，但今次真系面对面咁，好难得。」阿娇亦笑着说见到大家的热情，自己都派到不舍得走，「希望演唱会时可以再同大家玩得更癫！」整个活动由头热闹到尾，不少fans都说Twins又派又送劲有爱。

