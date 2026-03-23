戴祖仪傻傻分不清生抽与豉油 31岁生日自爆获「东张OPPA」献唱

戴祖仪（Joey)及区永权今日在将军澳电视城出席新节目《轰炸味蕾的厨房》记者会，两人首次合作主持煮食节目，同场还有资深配音员黄凤英，以及三位香港名厨李家铤、郑紫欣、谭咏仪等。现场播出节目精选虾碌片段，当中见到甚少下厨的戴祖仪不知道生抽同豉油是同一样，还问大厨两者有甚么分别？十分搞笑。Joey笑言：「自己唔识煮嘢食，但系识食，味蕾好刁。」区永权表示师承妈妈的厨艺，但现在家里有爱妻照顾饮食，现在已甚少入厨房，觉得自己好幸福。

Joey安平度过生日

制作组为昨天31岁生日的寿星女Joey补祝生日，特别送上生日蛋糕，齐齐大唱生日歌。问到Joey生日怎样过？她表示排完舞台剧就去了按摩，之后返屋企休息，并笑言指自己年纪大，喜欢安平度过。问到有没有男生为她庆祝？她表示：「上星期区永权带咗一个东张西望个OPPA（李显耀）来唱生日歌俾我听。」至于生日愿望，她希望新歌多人听，舞台剧大卖，剧集《正义女神》收视好，区永权两个囝囝身体健康，学业进步。

区永权赞合作充满欢乐

区永权表示跟Joey合作充满欢乐，指对方经常笑了百出。自言不懂煮食的Joey，直言拍完节目学识煮食：「我学识煎蛋同煮肉酱意粉，仲会自己切蕃茄同切肠仔。」提到会否学一招半式来俘虏男生？她笑言可以出街食。区永权表示，感恩现在有太太主理家中膳食，自己的厨艺已收藏已久。

