魔音女团丨韩国最强社长Yong Heo广东话为练习生打气 四位导师严阵以待

《魔音女团》16位练习生除了获资深歌手陈洁灵、著名音乐人陈奂仁为歌唱方面坐阵，节目组更将与韩国「最强社长」之称 的Yong Heo 所创办的YS韩国偶像学院合作，派出四员韩国及香港的导师到为练习生训练舞蹈及编舞。

Yong Heo韩国深受青睐

Yong Heo在韩国深受青睐，有很多富二代想成功进入心仪的娱乐公司或直接参加选秀节目，都会重金聘请Yong Heo作为顾问，在香港分校，也能见证到他的实力，开办不久已有学生成功入选韩国选秀节目例如Boys ll Planet 以及现在香港也有播放，由BIGBANG大声及(G)I-DLE成员为评审的「Star is Born」。他旗下合作的「KAA 韩国艺术中心」更是韩国一线偶像及天团的集中营，最近重磅回归的韩国天团BTS防弹少年团的成员V及Jimin、歌手泫雅、GOT7等都是该校学生，另外，韩国YG女团 Baby Monster 的罗拉、NewJeans的海仁及IVE的Liz也是社长旗下合作学院的学生。虽然Yong Heo未能抽身参与记者会，但亦拍摄了片段为16位练习生打气，叮嘱练学生除了歌舞技巧外，好的性格和端正态度以及团队精神亦非常关键，最后他更以广东话打气说：「支持魔音女团！Fighting！」

Yong Heo派出四位老师作指导

而Yong Heo今次派出四位老师作指导，包括来自YS韩国的导师Geon、以及同样是YS香港的导师Lenna T.、Natalie 以及Cola。Geon指见到16位练习生，已感受到她们的可能性，希望她们能努力跟上练习，务求进步，他指韩国训练生在基本功上有更多经验，因此会准备非常艰辛的训练课程，问到为《魔》准备同样训练？他笑言：「Hard Training！Of course！」

陈熙蕊为Lenna T.学生

Lenna T.将为《魔》排练团舞及舞蹈训练，她指练习生陈熙蕊曾是她的学生，认为16人有身材与身高，相信她们的团舞不会难排，在脑海亦已有了画面。擅长Funk Dance的Natalie期待练习生的进步，认为大家都有自己风格，可以从可爱挑战性感及型格的风格。Cola则希望展现她们在舞蹈上的爆发力，会积极为她们排舞同时锻炼体能，亦会指导表情管理。