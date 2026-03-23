黄又南无悔为父背负巨债 作品尘封7年终上映 对戏中爷孙情最有Feel│名人杂志

电影《再见UFO》原定于2019年上映，却因与主投资方的发行理念不同，延至现在才重新发行和宣传，并已举行了多场优先场，主演之一的黄又南表示相隔多年再看该戏，有了另一番体会，尤其与卢海鹏的一段爷孙情，令他想起自己和爸爸的关系。谈到为父孭起千万巨债，他表示如能重来，他仍会为爸爸做担保人，一家人齐齐面对困难。撰文：黄佩丽 摄影：罗安强

黄又南自出道即走红算是好幸运，之后虽要代父还巨债，但他拒绝逃避问题，再艰苦也会面对。

由蔡卓妍、黄又南和徐天佑主演的电影《再见UFO》尘封7年后再见天日，早前举行了多场优先场，好评不断，并于今届香港电影金像奖中荣获10项提名，包括最佳电影、最佳导演和最佳男、女配角等。黄又南被提名男配角，透露当日透过直播得知获提名，自爆当时正在洗厕所，「当时我洗紧厕所，好紧张，其实不算洗，是定格望住，听到第三个以为无，谁知第四个是黄又南，真的很开心，我15岁入行，第一部戏是陈果的《香港有个荷里活》，提名过新人，没想到隔了廿几年再一次被提名。」

多年后再看另有体会

黄又南指这二十多年由一张白纸变成多了点墨水，加上这几年经历过高高低低，有提名令他觉得感触又开心。讲到电影隔了7年终于上映，他表示监制兼经理人钱小蕙在这段时间独自作战7年，排除万难后终见曙光，为她感到开心又骄傲，亦令他学到坚持的重要。《再见UFO》在2019年被第16届《香港亚洲电影节》选为开幕电影，并于4年后同一电影节中再度放映，黄又南表示两次放映都有到场欣赏，两次看完都有不同的感受，期待再看第3次，相信又会有另一番体会。

与天佑「和平分手」

电影由蔡卓妍、黄又南和徐天佑主演，3人在戏中是青梅竹马，长大后各散东西，各有自己的经历，3人对手戏不多，黄又南表示不会觉得可惜，笑言在成长阶段中，长大后未必会与儿时朋友保持联络，觉得这个剧情很有真实感，「如果有多些对手戏当然好，但现在的剧情发展都好，其实亦很贴近现实。很多青梅竹马的朋友，长大后都会少了联络，渐行渐远。」对于Shine虽未解散，但他与徐天佑各有发展，黄又南直言与对方约5年没联络，相信他当年决定离开经理人公司有他的原因，强调二人没有不和及争执，又不排除再有合作机会，始终世事无绝对。

又南与徐天佑当年组成Shine爆红，后来虽各散东西，但二人并无不和，不排除会再合作。

坚信UFO存在

黄又南在戏中是3人中唯一由细到大都坚信有UFO，他指现实中的自己也相信有UFO，也曾经历过戏中描述收看外星人被解剖的一幕，「我相信有外星人，现在地球人都可以去到外太空，不排除外太空有其他生物的存在，不过我无亲眼见过。戏中有场在家看电视，睇解剖外星人，香港几十年前都有这个节目，当时我在屋企一个人睇，边睇边惊，好怕它会跳出电视。」

黄又南提到与卢海鹏的一段爷孙情令他印象很深，其中一场他知道女朋友出轨，回家食饭时，一家人都很欢乐。虽然他心情不好亦强颜欢笑，靠wasabi喊出来，爷爷睇出他不开心，两人四目交投一幕，将爷孙间深厚感情完全表达出来。黄又南坦言亦因此想起与爸爸的关系，不需要讲出来就知道对方的想法，知道爸爸永远会支持他。

事隔23年，又南凭《再见UFO》再获电影金像奖提名，他本人亦感到极度惊喜。

在2018年拍完《再》片，尘封7年才有机会上映，又南指全靠该片监制钱小蕙（左二）排除万难。

花6年为父还千万巨债

黄又南在戏中与小时候的自己对话，他表示如果真的能这样，他会告诉小时候的自己，不要以为所有事情都是理所当然，要好好走自己的路。问到可会想提醒自己避免不好的事发生？他笑说：「不会，好像是帮爸爸还债的事，再来一次都会做担保人，屋企人一生人一次，我不喜欢逃避，没有问题是解决不到的。」

他坦言在这行起步算是顺利，刚出道已爆红，收入可观，但黄爸爸在「沙士」期间欠债数百万，当他得知后也感愕然，不过很快就决定做担保人，为父还债，最后用了6年才还清连本带利的千万巨债。

黄又南15岁入行，演出陈果电影《香港有个荷里活》成曯目新星，与徐天佑组成Shine亦大受欢迎，他到现在还记得当年被陈果发掘的过程，笑指细个读书不叻，中五时因缘际会被陈果睇中拍戏，「阿果会揾到我，其实是因为副导演刚好在我的中学同学的银包中的一张合照看到我，就邀请我试镜，我胆粗粗去试，当时都不知陈果是谁，我和他倾了3日，他决定用我，但叫我不要不读书，至少要读完中五后才拍戏。」

又南指若有机会再拣一次，他一样会选择为父还债，始终做亲人也是一世人一次。

除了做演员，又南亦有不少副业，例如经营以汽车故事为主题的频道「暴走Joke」。

之前又南被拍到揸巴士亦是为频道拍片而已，并非叠埋心水转行。

副业多多但坚持做演员

结果他中五毕业后就正式参与拍摄《香港有个荷里活》，家人对他亦十分支持，他亦从此踏上演艺之路，「刚入行时真的很梦幻，17岁就去了威尼斯影展，但好笑的是，因为部戏是三级片，我是男主角但未成年，大会不让我入戏院，后来导演周旋了很久才放我入去，第一次见识可以容纳几千人的戏院，后来又做了很多不同语言的访问，好开心十几岁就有这些经历过。」

虽然他在这条路上起起跌跌，但已视演员为终身职业，「之前揸巴士被误会是转行，其实那是为了自己的网上频道去拍的。近年的确是少了戏拍，无戏拍就做其他事，我都有和朋友做一些小生意，但这些都是副业，我的正职一定是演员。」

又南出道不久，就有机会参演电影《一碌蔗》，并获电影金像奖最佳新演员提名。

同年又南亦凭另一部作品《香港有个荷里活》入围金像奖最佳新演员，更有机会踏足康城影展。