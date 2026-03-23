钟柔美深陷绯闻及讲大话风波 自责表达能力差 幸获粉丝家人力撑走出低谷｜名人杂志

星梦小花钟柔美（ Yumi ）是童星出身，除了歌舞剧集《青春本我》之外，参演《卧底娇娃》是首度担正剧集演出，饰演女团成员，与张曦雯、陈滢及罗毓仪合作，齐齐载歌载舞。撰文：李文伟、摄影：朱伟彦

钟柔美感神奇

Yumi 形容这次机会是很神奇的事，因可在剧中唱歌跳舞，但又与平时演唱感觉不一样，剧中最困难是挑战跳轮椅舞。问到与三位姊姊合作的感想， Yumi 指三人都是很专业的演员，笑言没有隔膜，「见到大家为主题曲排舞只用了好短时间练习，但大家都好快上手，最后效果都不错。当时我因为忙于返学，所以没有太多时间去练习，我和她们都是第一次合作，因为睇过陈滢的整蛊片，所以都被她拍了不少片段，大家玩得很开心。但初初拍摄时，我未敢跟大家倾偈，因为未熟悉，但大家都非常友善，会主动跟我倾偈，因为我算是慢热的女仔，要熟络后才可以开到话题，但她们都很主动关心我。」

虽然儿时做过童星，但《卧底娇娃》是钟柔美首次孭重戏份的作品，令她既期待又紧张。

Yumi近排曝光率高。

在《卧底娇娃》中与陈滢、张曦雯及罗毓仪合组女团，其中跳轮椅舞亦难不倒Yumi。

钟柔美与邵美琪合作超紧张

至于跟 Yumi 有不少对手戏的，还有与她演母女的邵美琪，「知道她演我妈咪时都有点压力，因为对方是大大大前辈，我又是第一次与她合作，所以不知道过程是怎样的。但拍摄时都很顺利，可以透露一点后期会有母女间比较感性的场面，我记得拍摄时好怕自己做得不好、会喊得不好睇，或者对白讲得不好。与邵美琪前辈拍摄时她很努力，又很有耐性地教导我怎去做。在我拍摄期间，她俾到很多不同的意见给我，我希望可以请她食饭去答谢她，也希望观众看到时反应会是合格的。」

Yumi经一事长一智。

在《卧底娇娃》中与大前辈邵美琪演母女，Yumi坦言紧张，幸好前辈很耐心教导她。

剧集出街 自我审查

谈到为剧集演出， Yumi 坦言有过担忧：「我会认为自己是以一位歌手的身份入行，可能小时候真的有过少少经验、拍过剧集入过 TVB 的录影厂，但当时真的是小朋友去体验的气氛，对于流程可能有少少知识，但我没想过有这个难得的机会，可以有这样一个角色去让我发挥。所以播出时我自己挺期待的，会赶返屋企去睇这部剧集，因为我好期待播出时的效果会如何，记得拍摄时自己不是做得特别好，觉得自己还有很多进步空间，亦收到很多身边人不同的意见。最近睇了几集，见到自己的表情、眼神、对白和语气等都有留意，会想像播出后大家睇到会有甚么感觉，会不会不舒服、觉得很奇怪呢？所以我觉得去收看自己的作品，对于演出会非常有用，可以令到我有继续进步的空间，觉得将来可以做得更好。」

Yumi明言《卧底娇娃》见街过，有过担忧。

钟柔美读书赶戏两头忙

拍摄《卧底娇娃》时正值 Yumi 追赶学业的时期，随后她又参演了《飞常日志 II 》及《夫妻的博弈》两部剧集，一边读书一边应付学业工作，度过了一段非常繁忙的时期， Yumi 透露拍《卧》时曾有过 3 日没睡觉的经历。问到如今踏入大人的世界，会用各种方式提神吗？她笑言只要饮水便可以，因很怕会养成对喝咖啡的倚赖。

Yumi 认为剧集播出后收获到不少正面的评价，但在播出前突然爆出绯闻，以及讲大话风波。问可感受到对作品带来影响？现时的心情又如何？她说：「现在心情已经好很多了，其实我没有想太多对剧集有没有影响，始终作品早在 1 、 2 年前完成，到这个时机播出，我当然会希望有多些人去看这部剧集，或想知大家对我过往作品有甚么想法。」

Yumi接着又参演了《飞常日志II》，一边上学一边赶拍剧，十分繁忙。

钟柔美反思对朋友信任问题

她直言这次事件，令她反思对朋友的信任，亦理解到自己的表达能力及表情管理上的确有不足：「其实我一直都知道自己讲话不太叻，坦白说这方面是我的弱点，以致令大家有很多的误会，所以我觉得这方面一定要去改善，始终我入行一段时间。其实这段时间应该要学习和掌握很多的事，会提醒我一定要再做好一点，希望大家会原谅我之前做得不好的事。」

问可会因此减少与粉丝分享生活？ Yumi 指很多事情都需要多想清楚，但有开心的事都会与大家分享。无论是新尝试或新工作，大家关心的事都会想与大家分享。至于对朋友的信任， Yumi 坦言现在跟朋友分享时会多想一步，至于曾指与刘展霆关系有变，回归到朋友阶段，问现时仍是朋友吗？ Yumi 表示：「无论是朋友、或是我的日常生活、包括家人，我都不希望大家再关注这件事，因为不想这件事再次影响到我和家人，希望大家可以专注在我的工作上。」

Yumi表示自己说话不太叻，容易产生误会惹麻烦。 7

Yumi坦言这次绯闻风波，令她反思自己与朋友之间的信任问题，这跟她的歌曲主题不谋而合。

在《卧底娇娃》出街前爆出绯闻，虽杀Yumi一个措手不及，但她不太担心会影响收视。

粉丝说「加油」劲感动

这次风波亦难免影响到支持她的粉丝及身边人， Yumi 表示：「首先我很想和支持我的粉丝讲一声多谢，最近剧集宣传，第一次和大家见面时没想到当日会有这么多粉丝，真的没有想到。没想到大家在我低谷时，俾到很多动力和能量给我，之后宣传大家都来支持我，真的很有心、很落力地支持。」

Yumi 表示听到大家向她说「加油」已经很感动，期间收到不少鼓励说话，令她有动力向前走，亦想以将来的作品答谢大家，「以后做一些决定前，都会多想一下他们的支持、工作黟伴以及屋企人，我都知道大家很关心我的家人，希望大家可以将注意力放在我身上，相信家人无论怎样都会很支持我。想起屋企人、粉丝和支持我的朋友。（安抚好家人不再担心？会担心幕前工作带来压力？）自小屋企人都很支持我，无论怎样都会在背后支持我，做我的后盾。」

之前的负面新闻风波难免影响到家人，幸而一众至亲仍力挺她。图为Yumi与妈妈。

当身处低谷时，粉丝仍为她打气，令Yumi感动不已。