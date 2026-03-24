萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚

曾是70年代台湾影坛男神的秦祥林，近年息影并移居美国，过著深居简出的生活。现年77岁的他，早前罕有地在台湾一个晚宴上公开露面，影片曝光后，其最新状态旋即引起网民热议。虽然年近八旬，但这位两届金马影帝风采依旧，魅力不减当年。

秦祥林腰板挺拔极有型

从曝光的影片可见，正出席晚宴的秦祥林架上一副眼镜，虽然满头白发，但发量依然丰厚，五官轮廓依旧俊俏，流露出一股历经岁月沉淀的硬朗气质，非常有型。与年轻时的潇洒身形相比，如今的他确实明显发福，但凭借其高大的身材，看起来不但毫不笨拙，反而增添了几分稳重感。晚宴上，秦祥林站立发言，腰板挺拔，气场十足。他手持麦克风声如洪钟，口齿伶俐、思路清晰，完全没有老态，精神状态极佳，让在场人士感受到他巨星的风范。

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秦祥林红极一时曾演《福星》电影

回顾秦祥林的演艺生涯，他与秦汉、林青霞、林凤娇合称「二秦二林」，是当年红极一时的票房保证。他主演的《心有千千结》、《长情万缕》、《我是一片云》等文艺片，奠定了他一代爱情小生的地位。80年代他转战香港，与洪金宝等人合作的《福星》系列电影，更是创下票房佳绩。

秦祥林萧芳芳结婚3年离婚

然而，比其演艺事业更为精彩的，是他的感情世界。秦祥林年轻时玉树临风、生性风流，曾迷倒万千少女，当中包括影坛两大美人萧芳芳与林青霞。他于1975年与萧芳芳结婚，但婚姻仅维持了短短两年便以分居收场，并于78年正式离婚。据传当时的秦祥林除了不改花心本性，更沉迷赌博，成为离婚的导火线。

秦祥林曾跟林青霞订婚

回复单身后，秦祥林对林青霞展开猛烈追求，林青霞周旋在「二秦」秦汉、秦祥林之间，其中秦祥林更曾与林青霞订婚，当时林青霞，被指介入秦汉婚姻，一度死心后获秦祥林追求，更曾于1980年订婚，可惜这段婚约维持四年后解除。经历过与两大美女的轰烈爱情后，秦祥林似乎终于修心养性。他于1988年与化妆师曹昌莉（小莉）结婚，育有两子，随后举家移居美国，专心当个好丈夫、好父亲。

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