前TVB长腿女神晒囡囡萌爆「狮子头」 曝光豪宅花园宽敞家居 超大空间供仔女玩乐

34岁前TVB「长腿女神」曾淑雅（Jumbo）结婚未够3年，去年诞下第二胎，育有一子一女凑成「好」字。曾淑雅前日（22日）在IG分享两母女新相，除曝光舒适的客厅，其附设的户外花园更是绿意盎然，景致写意。

曾淑雅囡囡头发蓬松

影片中，曾淑雅为女儿Serafina穿同色系打扮，囡囡身上的碎花裤，令整体造型更加可爱，BB向镜头露出笑容，融化人心。Serafina虽然未够1岁，发量却与哥哥一样惊人，一头乌黑的蓬松「爆炸头」，虽然只有8个月大，但发量惊人，显得有些蓬松凌乱，令BB再添几分有趣。

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曾淑雅组成四口之家后，去年10月透露已搬到新居，享受宽敞的生活空间，当时曾曝光囡囡的房间，空间感十足。在最新照片中，曾淑雅抱住八个月大的囡囡在户外庭园享受阳光，两母女笑容灿烂，幸福满溢。

曾淑雅屋企多玩具

除户外庭园，曾淑雅同时曝光新居内部，见到家中设有宽敞的儿童玩乐区，铺设软垫，摆满各式各样的玩具，让一对仔女可以尽情玩耍。而客厅则有舒适的布艺梳化，囡囡坐在梳化上玩到流口水，因梳化宽敞可当床，而不怕BB会碌落地。

曾淑雅囡囡似小狮子

曾淑雅留言：「爱笑的女孩运气都不会差，现在8个月的开心果妹妹，爱笑爱爬爱企爱食嘢，是个活力满满的宝宝 #只会愈来愈忙碌 #妈妈生活 #小确幸」。不少网民大赞Serafina好得意：「毛发超蓬松，好可爱」、「发型真的很可爱」、「成只小狮子咁」等。

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