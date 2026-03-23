魔音女团丨俞可程「魔音」突围成热话 自嘲走音取胜 无惧陈奂仁关Echo赤裸献唱

音乐选秀节目《魔音女团》在将军澳电视城举行记者会，主持萧正楠、陈洁灵与陈奂仁，16位女团练习生，包括倪乐琳、庄子璇、宋宛颖、乔美莎、李尹嫣、颖乔、俞可程、刑慧敏、倪嘉雯、邓凯文、王汛文、廖慧仪、蔡华英、陈熙蕊、叶靖仪与卢映彤，俞可程以点击与热度第一名入选，而面试大热的倪乐琳亦成功入选，另一位「魔音」郭柏妍则未入选。

Kanis朋友约K现场再听

「东张女神」俞可程（Kanis）以一曲《煎熬》成功入选，笑言网民反应听起来很煎熬，亦多了朋友约她唱K现场再听一次。谈到获好成绩，Kanis笑言凭魔音成功取胜，面试片节段兼具魔音与搞笑效果，自己翻看也发现走音得很强劲，她指当年参选港姐，是表演空中瑜珈，也没想出港姐出了这么多位练习生，相信大家都有过人之处。

陈奂仁关Echo唱得赤裸

她指很少在公开场合唱歌，选这首歌也有惊和担心，当时现场表演陈奂仁更关了她的Echo，唱得非常赤裸。她表示面试片段中，最难忘是李尹嫣的Rap以及郭柏妍，问到少了劲敌？她指大家都魔音。Kanis指将接受3星期训练，会积极练歌、跳舞与减肥，会在身体、精神、心态都做足准备，笑言有重选港姐的感觉。谈到很多朋友约唱K？Kanis笑言是：「朋友都想听我唱歌，都约满了，网民也留言听我唱歌不是享受、而是上瘾，会一直Loop，身边朋友也是，笑我唱《煎熬》是另一方面超越原唱！」