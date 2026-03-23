黎明红馆骚化身潮爆船长造型登场 向观众送「红萝卜」手灯 打造雷射天幕经典歌大晒冷

《黎明LEON LAI ROBBABA红馆演唱会 2026》昨晚序幕，Leon将带领观众一连10晚感受一场视觉、听觉、触感齐集的音乐派对，这晚他向观众送上惊喜「红萝卜」手灯，让红馆历史性首次出现一片「红萝卜」灯海，配合一首首耳熟能详的「明曲」，观众在欢乐及充满爱的氛围下，欢呼声、尖叫声、欢笑声震撼红馆。

Leon用立体屏幕制造效果

Leon演唱会向来在制作上毫不吝啬，今次当然不让人失望，更送上大惊喜，大手笔向每位入场观众送上可爱的「红萝卜」手灯，一众「明粉」纷纷拿起手灯selfie，有粉丝更表示不舍得拆盒，多谢Leon的心思。 今次舞台上的巨型屏幕，由10几个不同大小的立体屏幕组合而成，令视觉更立体，加上每个立体屏幕都能播出不同画面，更让人目不睱吸。场馆内接近200支雷射灯，打造出强化版雷射天幕，强劲节奏的音乐跃动，给予观众视觉、听觉的官能刺激。

Leon将红馆化身大型Disco

演唱会由晚上8时15分开始，巨型立体屏幕上播出3分多钟的动画短片。除了「独眼兔」，还出现新角色「白巫女」、「黑魔王」等。而Leon亦以一身潮爆船长造型登场，以新歌《共你赶到这班车就是传奇》为个唱揭序幕，一众「明迷」齐挥动着「红萝卜」跟着边唱边跳，令红馆出现一片「红萝卜」灯海，可爱又震撼。 Leon 在视觉上给予观众官能刺激，《夜夜梦中见》，漫天泡泡气氛浪漫；听觉上又是另一番享受，部分歌曲用了环回立体声，像《听身体唱歌》，配合天幕射灯，红馆如同变成大型Disco，气氛High爆。

Leon叫歌迷开心面对烦恼



压轴部分，Leon献上《眼睛想旅行》、《Sugar in the Marmalade》及《我的亲爱》，8只牛牛上台齐跳舞，屏幕出现七彩城堡，打造开心欢乐的演唱会气氛。Leon谢幕时笑说：「好开心今晚同大家可以眼神交流，明天返工就返工，返学就返学啦！或者大家有唔同的烦恼，开心去面对啦！祝大家有开心愉快的晚上。」