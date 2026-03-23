TVB新世代小生花旦崛起 陈晓华朱敏瀚拍住上位 张驰豪凭多重身份跑出│名人杂志

随着曾志伟离任TVB高层的重大职位变动，作为电视台重要资产的艺员亦出现人事流动，包括视帝级的郭晋安及马德钟先后结束部头合约，而视后胡定欣、蔡思贝亦相继离巢外闯。正值改朝换代的时机，TVB近年重点培养的张曦雯、龚嘉欣、刘佩玥、张振朗等，先后登上一线小生花旦之列填补空缺，而下一梯队亦蓄势待发，近年已受到注目的陈晓华、王敏奕、郭柏妍、张驰豪、周嘉洛、朱敏瀚等新世代艺人，先后在多个范畴「插旗」，抢占机会上位做新一代小生花旦！文：娱乐组 图：朱伟彦

陈晓华近年剧接剧，是名副其实热捧小花之一。

陈晓华、朱敏瀚这对绯闻男女近年人气激增，早前齐齐在台庆颁奖礼夺最佳衣著奖。

受力捧的新世代小生花旦们，在台庆、新年等大型活动及节目等备受重用，他们代表TVB频频与观众们见面，足见叫座力。现今世代获力捧并不止于剧集演出，能够受观众喜爱、赢得广告商青睐，同时在剧集、广告、综艺甚至经营个人社交平台等赢得热度，全方位表现才能够得到公司重用。陈晓华便是典型在剧集方面受力捧的小花，近年她更打入「剧后」之列，以剧集多产称冠。港姐冠军出身的陈晓华，出道两年便加入剧组担演要角，去年台庆档期，她以《金式森林》及《新闻女王2》两剧的演出抢占话题，在两大实力派视后佘诗曼与宣萱的直接对撼下，仍然保持着一定谈论度，更成功由过往的「生硬演出」中展现出进步成果，两部作品同样有重头戏并赢得观众掌声。陈晓华更赢得TVB旗下「77工作室」的重用，成为合拍剧的班底之一，与前辈的佘诗曼、高海宁等合作无间，除了去年台庆剧两档重头作品外，今年亦参演《夫妻的博弈》及《璀璨之城》，即使与同被力捧的朱敏瀚传出地下情，但仍然无阻她的上位力度！

王敏奕郭柏妍机会大增

至于另一位受重点力捧的花旦则是王敏奕，虽然当初她以歌手之名加入TVB，但亦随即获安排参与剧集工作，不过未知是否因为曾志伟新抱的关系，王敏奕的发展未见力度，但多年来的稳定表现早已令她成为实力派演员，参演剧集同时闯荡影圈，凭甜美笑容与形象，以及亲切的「家嫂」称呼赢得观众缘。去年王敏奕终于凭《新闻女王2》的演出成功获得「最佳女配角」殊荣，下一个目标便是登上一线花旦争视后宝座！随着「老爷」曾志伟淡出，王敏奕反而赢得更多工作机会，除了受到广告商欢迎外，TVB亦「打铁趁热」安排她与罗子溢合作担正新剧，工作量随之大增。而郭柏妍近年除了凭剧集入屋，其天然个性亦受到观众及网民喜爱，因此在综艺节目及社交平台上亦一直累积热度，即将播出的作品包括重头剧《夫妻的博弈》及《飞常日志II》等，不过她的上位之路竞争亦不小，最近表现亮眼的游嘉欣、陈桢怡等均成为威胁。

张驰豪踩过界人气急升

而小生方面，《声梦传奇》出身的歌手张驰豪（Aska）近年踩过界踏入戏剧圈，早前参演剧集《非常检控观》反应不俗，亦参演了另一剧集《飞常日志II》，而自从《声梦》的炎明熹及姚焯菲先后淡出后，以年轻男歌手之位在TVB坐拥一班支持者的Aska，获得不少机会，在剧集、歌曲、综艺及大型活动都能见到Aska的身影，因多重身份而在各类节目中总占有一席位，加上擅长经营社交平台，成功火速上位，TVB亦有意安排他多参与剧集演出。

Aska去年推出了3首个人作品，近日亦推出年度第一首新歌《一个人的生日歌》，获年轻女偶像Tania＠LollyTalk担任MV女主角，而视后龚嘉欣亦有助阵，足见Aska除了受力捧之外，亦有好人缘。Aska感恩度过了多产的一年，坦言出歌绝对不是容易的事，再加上两部剧集作品与观众见面，亦首次尝试离港工作，每一样都是新挑战，他开心表示：「每个定下的目标都有完成，好似砌积木，是好好装备自己的一年！」对于备受力捧，会否感受到工作量增加？Aska笑言可以更多，虽然只是年初，但早已安排了不少工作，最好可以让他多出几首歌并举行音乐会，参与更多剧集演出，也想完成入行以来的目标，就是体验电影工作。除了定下工作目标外，Aska更计划在体能上挑战自己，他透露将与孔德贤组队出战Hyrox，因目前的年纪相信是体力上的巅峰，有感之后便会流失，因此想把握时机挑战自我，并预告将会再次加入剧组，正好角色需求操fit及要应付一些动作场面。Aska又自言是依靠经验去发挥的个性，即使在舞台上唱歌跳舞、在镜头前演出等，都是凭着经验去丰富自信，令他对各方面更有信心。

周嘉洛发掘更多可能性

另外两位新世代小生，则是近年同样受力捧的周嘉洛和朱敏瀚。周嘉洛早年曾被调出处境剧拍摄多部作品，一度成为「剧王」，近年更被安排投入到重头剧演出，也参与不少综艺节目，而嘉洛有份主演的《正义女神》与视后佘诗曼合作，一改诙谐形象，首次以严肃的裁判官形象示人，向观众展示更多可能性，而新剧《武林》以及《飞常日志II》亦陆续有来。

与周嘉洛相当老友的朱敏瀚，自摆脱「御用细佬」形象后，拥有俊美外表的及全面演技的他一直被视为力捧对象，早前在剧集拍摄空档、多被安排「出征」海外，与一线小生花旦到马来西亚宣传，成为重点推介的艺员之一，不过因贪玩累事，不慎脚受伤而需要休养，加上与陈晓华的绯闻，工作机会或被后来居上。

周嘉洛一度成为「剧王」，上位小生之位当之无愧。

场地：香港帝乐文娜公馆酒店（The Luxe Manor）