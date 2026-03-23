吴幸美结婚｜「东张女神」选港姐入行  21岁担起头家憾未让亡父享福 曾饮断片酒手留血洞

现年41岁的吴幸美宣布结婚，得到了广泛祝福。2003年港姐出身的吴幸美，落选后因酷似当年的花旦吴美珩而有机会加入TVB，在2009年开始任《东张西望》外景主持兼担任主播，虽然期间有参与剧集和大型综艺节目主持工作，但她最令人留下深刻印象的，必属为节目搏到尽的出色表现，她不仅试过亲身试「断片酒」，更曾打针入手臂3厘米留下血洞，专业精神毋庸置疑！

吴幸美曾亲试「断片酒」

吴幸美从2009年开始，任《东张西望》外景主持兼主播，曾因访问「睇住啊」大叔成为网络热话，又试过亲身上阵试断片酒。虽然她本身不饮酒，但仍硬着头皮顶住上，最后醉了要同事送她回家，后来赢得「测试专员」的称呼。

相关阅读：《东张西望》女神吴幸美结婚老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」婚礼贵气出嫁

吴幸美封「东张正义女神」

吴幸美的「东张正义女神」形象深入民心，更入围2022年初的《万千星辉颁奖典礼2021》「最佳女主持」的最后5强。她试过到将军澳屋邨追访在公园自渎怪叔叔，又去过蓝田采访半天吊男童的公公，而到了去年《健康新闻报道》，吴幸美为测试空肚食大量荔枝是否真的会引致血糖低，竟预先在手臂上装了「连续血糖监测仪」，内里的针长长度至少3厘米，打入手臂非常疼痛，到拔出来时伤处更疯狂标血并留下血洞。吴幸美早前受访时曾表示，觉得难得公司给她这机会，作为艺人必定尽力尝试。

吴幸美为工作废寝忘餐难揾对象

吴幸美19岁时曾参选港姐时，父母给予百份百支持，让她停学参选兼允许女儿加入娱乐圈工作，为了报答父养育之恩，幸美21岁担起养家的责任，努力工作，从不放弃任何一个工作机会，试过一星期工作7天，2至3日不睡觉不停工作更是闲事。吴幸美为撑起头家达而废寝忘餐，认识人的机会自然不多，早年她曾表示只曾在求学时试过puppy love，入行后只拍过一次散拖，从没正式踏入爱河。

吴幸美遗憾未能让亡父享福

另外，吴幸美曾被当时麦浚龙的公司睇中，想签她做歌手，但几经考虑，最后决定放弃，专注向主持和演员方向发展。吴幸美努力工作终得到回报，事业蒸蒸日上，可惜她爸爸在2019年年病逝， 令吴幸美因未能让爸爸享福而感到遗憾，所以她更加要多花时间陪伴妈妈，这是她对爸爸的承诺。

相关阅读：健康新闻报道丨空肚食荔枝会死亡？吴幸美长针打入手人肉测试狂标血：挨痛有意义