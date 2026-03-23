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前港姐原子鏸与二家姐罕合体庆祝生日 原和珍神还原妈妈郑佩佩年轻美貌气质

影视圈
更新时间：23:00 2026-03-23 HKT
发布时间：23:00 2026-03-23 HKT

已故「一代侠女」郑佩佩育有三女一子，三女、前港姐亚军原子鏸（Marsha）今日（23日）在社交平台分享与二姊原和珍（Jennifer）的合照，庆祝两姊妹生日。照片中的原和珍酷似妈妈郑佩佩的样貌，成为网民焦点掀起讨论。

原子鏸两姊妹感情好

原子鏸今日在IG分享一条影片，表示自己的生日在3月7日，而二姊原和珍则在3月6日，二人的生日仅差一天。今年原和珍特地到摩洛哥，与定居当地的原子鏸一家人团聚庆祝，两姊妹更到不少地方游览，可见感情极好。

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从照片所见，原子鏸的丈夫Mehdi场与儿子Matys也在场，一家人围住生日蛋糕合照，场面非常温馨。其中一张照片捕捉到Matys被抱起，与原子鏸豕姊妹吹蜡烛，洋溢著幸福的氛围。

原子鏸感性忆童年

原子鏸在帖文中感性表示，小时候两姊妹总是一起庆祝生日，但长大后各有各生活，能一同庆祝生日变成「稀有而特别」的事。原子鏸写道：「今年是一个特别的生日，因为我们像小时候一样，一起度过了整个生日月份。」原子鏸感谢胞姊原和珍特意抽空探望。

原子鏸姊妹感情深厚

在多张姊妹合照中，原子鏸与胞姊原和珍无论是穿上浴袍的自拍，还是在户外美景前的亲密合影，都尽显二人深厚的感情。原和珍的五官和神韵更与母亲郑佩佩极为相似，尤其笑起来的时候，仿佛看到年轻时的郑佩佩，证明基因强大。

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