天王嫂方媛首拍真人骚有郭富城老友袁咏仪傍实 行李揭私下真实一面 出行引大批途人围观

郭富城的38岁爱妻方媛婚后积极造人，为老公诞下三个女儿，最细的囡囡去年10月出世。方媛坐月过后，多度陪老公去工作，而近日现身重庆被捕获，却与郭富城无关，方媛首次以个人身份参与内地综艺节目《五十公里桃花坞》第六季首期录影，节目还有袁咏仪、周涛、时代少年团成员贺峻霖、徐若晗及欧阳娜娜。

方媛出入酒店被围观

方媛首次挑战24小时全天候真人骚，日前出入酒店时被大批网民围观，见到网民曝光的短片，方媛梳起一头波浪长发，戴上墨镜离开酒店，明星感十足。当旁边围观的人跟方媛打招呼，方媛报以微笑，获赞有礼貌。

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方媛今日（23日）在微博上分享此行的准备，见到她打开行李箱表示：「每次合上行李箱就又会想到落了这个那个」。方媛为拍摄带备帽、手提包、化妆袋、太阳眼镜、零食、药贴、眼罩、睡衣、抱鞋及抱枕，似乎打算以居家一面示人。

《五十公里桃花坞》公开花絮

方媛亮相的节目《五十公里桃花坞》官方微博今日公开花絮，见到方媛与徐若晗、欧阳娜娜一齐拍片，而另一条影片，袁咏仪冲向镜头前的周涛，又揽住对方，之后贺峻霖一同入镜，展望隔代的友好交情。

郭富城张智霖私交甚笃

方媛老公郭富城与张智霖（Chilam）夫妇私交甚笃，未结婚前已经常结伴打边炉，而被戏称是「火锅党」。郭富城与方媛结婚时，张智霖更担任伴郎，又不时跟太太袁咏仪约郭富城一家聚会。方媛今次亮相真人骚有袁咏仪傍住，相信郭富城可以放心。

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