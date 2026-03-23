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导演会颁奖礼2026｜杜德伟入行41年首赢电影奖夺「最佳男配角」 形容Juno神隐无「售后服务」

影视圈
更新时间：13:45 2026-03-23 HKT
发布时间：13:45 2026-03-23 HKT

杜德伟首次出席导演会活动「2026香港电影导演会年度颁奖典礼」就凭《风林火山》拿到「最佳男配角」，他大感神奇，笑说入行41年，「好似呢晚咁有成功感，系第一次！」亦为他打了一支强心针。

杜德伟冲击金像奖

杜德伟望能演出更多有趣角色，他在台上表示导演麦浚龙（Juno）拍完戏就「唔见咗人」，他指拍摄时双方隔日通电话，「因为我有好多拍摄演出上嘅问题要问佢。」形容对方用心分享。惟电影拍完后，麦浚龙就消失不见，杜德伟笑指他没有「售后服务」，「我都想问佢觉得我做成点。」以及为何会觉得他是角色的不二人选。

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