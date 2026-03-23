导演会颁奖礼2026｜舒淇被刘伟强揭迟到10小时 「新晋导演」认唱歌渣拒同老公冯德伦合唱

在「2026香港电影导演会年度颁奖典礼」上，「新晋导演」得主舒淇被颁奖嘉宾刘伟强大爆30年前「耍大牌」，约她早上10点见面，谁知她晚上8点才出现，皆因她前一晚饮醉酒不知醒。

关锦鹏成「荣誉大奖」得主

舒淇受访时表示刘伟强经常重提这件往事，她承认当年的确饮醉酒，第二日下午听到电话响才记得此事；那时她身在台中，立即赶到台北，笑指无刷牙无化妆，「好邋遢！」她指拍摄《女孩》时没想过获奖，一心想拍摄顺利，不超支，自觉是幸运女孩，形容自己是「最老的新导演」。舒淇有10多年没有拍摄香港电影，她表示好想拍，不知道为甚么没有人找她。想与谁合作？她即戏言不是刘伟强就可以。谈老公冯德伦出新歌，夫妻可有机会合唱？她称唱歌不是专长。

此外，大会颁发「荣誉大奖」予关锦鹏导演，特别找来胡军任颁奖嘉宾；胡军表示郑保瑞、文隽费心，早早就找他，刚好他来香港出席活动，非常荣幸能颁奖予关锦鹏。