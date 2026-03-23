导演会颁奖礼2026｜卫诗雅攞奖攞到手软 忘形爆手机号码争取工作机会 愿减片酬撑香港电影

卫诗雅去年凭《破．地狱》夺「香港电影导演会年度颁奖典礼」最佳女主角殊荣，今年则凭《再见UFO》夺该会女配角奖，她形容是巨大的鼓励，领奖时不断提醒自己不要失礼，还是忍不住激动落泪，又在台上公开电话号码，呼吁各界找她工作，笑称做演员比较被动，一心想有更多机会，有更多导演、监制找她工作。

卫诗雅拉《再见UFO》团队庆祝

卫诗雅受访时自觉精明，有在台上说出电话号码，问到会不会减片酬？她指只要角色和剧本好，不介意减片酬演出，「最重要是香港电影好。」可会对金像奖更有信心？她称入围者都是有实力的演员，以平常心对待，又说这晚无带老公出席，留待金像奖与他行红地毯。问会如何庆祝？她表示未有想法，最想和《再见UFO》团队庆祝，近排主力出席电影谢票活动，望观众多多支持。