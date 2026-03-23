导演会颁奖礼2026｜梁家辉廖子妤夺「最佳男、女主角」 卫诗雅杜德伟成「最佳男、女配」 舒淇得「新晋导演」

2026香港电影导演会年度颁奖典礼晚上（22日）在尖沙咀举行，梁家辉、蔡卓妍、郑保瑞、舒淇、吴君如、陈可辛、卫诗雅、惠英红、关锦鹏、张继聪、谢安琪、蔡思贝、黄又南、黄浩然、陈国邦、袁澧林、林家熙、朱鉴然、廖子妤、杜德伟、余香凝、余洁滢、伍允龙、林千渟、陈颖欣等等，星光熠熠。是晚颁发10个奖项，梁家辉凭《捕风追影》夺得「最佳男主角」，廖子妤凭《像我这样的爱情》夺「最佳女主角」，「最佳男配角」是《风林火山》的杜德伟，「最佳女配角」是《再见UFO》卫诗雅，《再》片导演梁栢坚夺「最佳导演」，该片同时夺「最佳电影」，舒淇则凭《女孩》夺「新晋导演」 。

得奖名单︰



「最佳导演」 ︰梁栢坚《再见 UFO》

「最佳电影」 ︰《再见 UFO》

「最佳男主角」 ︰梁家辉《捕风追影》

「最佳女主角」 ：廖子妤《像我这样的爱情》

「最佳男配角」 ︰杜德伟《风林火山》

「最佳女配角」 ：卫诗雅《再见 UFO》

「最佳新演员」 ︰邓涛《女孩不平凡》

「新晋导演」 ︰舒淇《女孩》

「荣誉大奖」 ︰关锦鹏

「执委会特别奖」：《世外》