梁咏琪凭《逆转上半场》赴芝加哥获颁「卓越演员大奖」 望继续为香港电影出一分力

梁咏琪（Gigi）日前应「芝加哥电影节第20届亚洲跃动影展」邀请，连同导演黄柏基携电影《逆转上半场》飞往美国芝加哥，为电影节头炮担任开幕电影及领受「卓越演员大奖」，为影展揭开序幕。同场出席的还有新加坡电影《好孩子》导演王国燊及主角许瑞奇、韩国电影《破片》导演金成润及主角吴嘉勋、以及日本电影《幻犬诳猫》导演森垣侑大。

Gigi将《逆转上半场》带到芝加哥感荣幸

今次Gigi荣获亚洲跃动影展「卓越演员大奖」，她开心表示：「非常感谢大会给我这个卓越演员大奖，很开心得到大家的肯定。《逆转上半场》是一部很值得推广的励志电影，看到现时各个地方的电影业都不容易，我们才要更加倍的努力，好好拍电影，抱着电影中的金句『只要一日唔认输，就一日都未输』的奋斗精神，继续为香港电影出一分力。」对于能将《逆转上半场》带到芝加哥，导演黄柏基及Gigi均感到十分荣幸，「在电影业不景气的情况下，能够将这部充满希望及正能量的电影带到外地，除了是推广著我们的香港电影，更希望为观众在生活中注入新的能量。」

Gigi承诺观众日后拍更多电影

电影播放现场，除了华语观众外，更有不少外语观众入场观看，其中一位观众更惊讶分享：「我需要一边看中文字幕一边看电影，本来我已经做好我会睡着的准备，但我并没有，反而看得非常投入，剧情牵动了我的情绪，这是一部非常热血并值得入场观看的电影！」对于观众们正面的反馈，导演和Gigi 都感到对香港电影来说，意义非凡，更承诺观众日后会拍更多的电影，希望能再带到芝加哥与大家分享。