《电竞女孩》票房告急仅余2院 导演白玮琪开应援群自救 获前辈团队《金多宝》及《寻秦记》正面鼓励

电影《电竞女孩》由35间戏院降至只余2间，正面对一场戏里戏外同样激烈的现实之战！这部于CCIDA电影发展基金资助「首部剧情电影计划（大专组）」获奖作品，由新晋电影制作团队历时四年完成、以500万预算、完成900多个CG镜头，由导演白玮琪（Bassetto）、杨帆执导，袁澧林、郭尔君、张蔓莎、伍咏诗、吴家忻等新世代演员主演，以独立制作的力量，挑战电影票房的严冬。电影监制廖婉虹感慨：「《电竞女孩》从来都不是一出在市场计算上可以很精准的项目。从评审手中顺利获得资助后，就是逆境波嘅开始，预算有限，只能用时间加团队的决心，坚持把电影完成。」她补充，资助计划的制作期及发行计划，都要提前向政府报告，任何调动或延期都要申请、解释及审批，有时难以配合市场变化：「我仍们然相信观众会看见年轻人创作的诚意，愿意支持本地原创。」

《电竞女孩》精神呼应现实

第一周谢票遇上电影前辈团队《金多宝》及《寻秦记》，获得正面鼓励，联合拍reel、拍照加油支持。另外《电竞女孩》与同样讲述女孩成长的《女孩不平凡》（导演徐欣羡）联合谢票，实现团结就是力量的精神。导演Bassetto连日来开IG Live与观众分享电影，近日更于Telegram开设「电竞茶餐厅应援小队」，广邀小店应援提供场地贴海报，欢迎英雄加入并肩作战、分发应援物资，Bassetto表示：「一日可以打嘅，就一路继续要打落去！我唔想offline！」以电影精神呼应现实：「《电竞女孩》本身，就是一个关于被否定、跌倒、再站起来的故事。这正是我们主创的处境。票房虽然艰难，但我们会继续想办法，在失败后学会自我赋权与坚持。」她形容团队大部分为初次担任核心岗位的年轻幕后，从剧本、拍摄到宣传都以最纯粹的初心完成作品：「过程中有怀疑、有压力，但也有无数次的并肩前行。」

钊锋入场后发文力撑

摄影师DAVE亦回忆与评审导演张婉婷的一次对话，对方曾说：「我想看看你们会怎样把这个剧本拍出来。」这份期许，成为他们挨过无数难关的信念。「虽然结果未必完美，但这是一部以全力诚实完成的作品。每一次观众入场，对我们而言，就是最真切的支持！」美术及服装指导Dorothy：「在设计戏服与场景时，让主角英雄们穿上手工制作的服装、拿起废物改造成的武器迎战城壳。怀着小孩子的冲劲在游戏世界内外过关斩将。以童真拥抱世界的勇气，哪管现况多么艰难。「High tech, low life」是 Cyberpunk 的核心主义之一，或许也是现今社会的写照。」动作指导粟米：「入行时，正值香港警匪片最旺盛的时期，我接触嘅都系警匪动作片。当接到《电竞女孩》时，我既兴奋又担心。作为打机迷，好兴奋拍超现实嘅世界，同时担心「预算」嘅问题，不过创作从来都系一种挑战。2026年，世界变得好快，科技改变了很多事情，但仍然有很多事物，大家亲身支持，先会见更多更精彩嘅内容！」歌手钊锋入场后发文力撑：「睇咗电竞女孩！明明得五百万budget，明明系香港街景，都可以拍得出沉浸科幻高度🔥好享受，多谢香港电影🙏🏻」，突显团队心血价值。

纵然目前票房表现不理想、排片再减至2间戏院，但团队视之为「加时赛」而非结局。昨日（21日）主创映后分享，监制廖婉虹、导演Veronica Bassetto、摄影Dave Cheung、动作指导粟米、电影配乐及视觉特效黄子维亲临，诚恳呼吁观众：「如果你相信独立制作有价值、相信新人作品值得被看见，请走入戏院，给这部电影一次机会。」《电竞女孩》这一舖Game，还未完结。