《魔音女团》今公布16强名单 倪嘉雯校服Look成功拉票跑出封Like后丨原来视咁的

近年推出不少品牌综艺节目的TVB，稍后将强势推出全新真人骚节目《魔音女团》（The Magic Voice），全力选拔「魔音」女艺人进行特训，与全港市民见证她们由「魔音」蜕变成「有魔力Magic Voice」的重要时刻，打造新一代睇得、跳得、唱得又着得起任何靓衫的「魔音女团」。

倪嘉雯在片段中大派心心与飞吻，难怪获得最多Like数。

庄子璇一招「甜美撒娇式拳头」令人印象难忘。

倪乐琳大跳韩团Twice一曲《Cheer Up》。

早前《魔音女团》「班主任」陈洁灵及陈奂仁，就《魔音女团》进行首轮面试，吸引半百TVB小花空群而出，争夺16个入围名额，16强名单于今日举行的记者会公布。为了拉票，各女艺人各出奇谋拍摄拉票片展现最好一面，有人大晒强劲跳舞底子、有人大晒魅力爆灯的女团N式、有人大晒搞笑创意。

蔡华英的舞步「强而有力」，节奏感十足。

颖乔的拉票片注满迷幻元素够心思。

乔美莎高䠷身形加上「冲力揈水发」相当抢眼。

先说新一代女神倪嘉雯，以中学生校服Look亮相的她，在半分钟时长的片段中大派心心与飞吻，还可爱地大玩「空气鼓」＋伸脷，望落有半分台湾女神曾恺玹影子，甜美爆灯，难怪获得最多Like数。同样带来「甜美惊喜」的，还有3名香港小姐冠军代表—庄子璇、倪乐琳及宋宛颖。首轮面试已引发热议的庄子璇，以一招「甜美撒娇式拳头」令人印象难忘；倪乐琳则大跳韩团Twice曾经Hit极一时的《Cheer Up》舞，无论「吃拳头」或是「猫爪手」都做得相当娇俏。以斯文大方见称的宋宛颖，抛下斯文形象大跳女团舞新鲜感爆灯之余，一招「趷Pat+揈水发」更将其美好身段及女性魅力展露无违。

蔡华英劲舞抢焦

而最有跳舞实力的，是在英国修读舞蹈课程、曾参选港姐的蔡华英，选择以朴实打扮现身拉票片的她，整套舞步「强而有力」，而且节奏感十足，相当吸睛。而与华英一样hit the beat的，还有同样擅长跳舞的《声秀》毕业生「双乔」颖乔及乔美莎，前者拉票片注满迷幻元素够心思、后者除打扮甚有女团feel，高䠷身形加上「冲力揈水发」亦相当抢眼。