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球星佐真奴闹爆 Chappell Roan对妻女无礼 继女Ada是祖迪罗女儿

影视圈
更新时间：00:15 2026-03-23 HKT
发布时间：00:15 2026-03-23 HKT

曾效力英超球队阿仙奴、目前效力巴西球队法林明高的意大利球星佐真奴（Jorginho Frello），今日发文指家人在巴西圣保罗参加Lollapalooza音乐节期间，在酒店遭遇的不快经历。其11岁继女Ada在酒店食早餐时认出偶像Chappell Roan，路过对方的餐桌时报以微笑，然后回到自己座位，她全程未有开口打扰，亦没有要求对方做甚么，但一名身材健硕的保安却走到妻女的餐桌，对着她们痛骂，指责小女孩的行为是「不尊重」与「骚扰」，并威胁要向酒店方投诉，女儿被吓得非常激动，哭得很厉害。

佐真奴闹爆：没有fans你甚么都不是

佐真奴亦指：「多年来，我一直与足球、公众和知名人士一起生活，我非常了解甚么是尊重和界线。当日发生的事情不是这样的，那些应该理解fans重要性的人，让一个只是欣赏某人的孩子接受这种待遇，真让人难过。归根结底，他们才是建造这一切的人。」他在帖文标签Chappell，再写上：「没有fans，你甚么都不是，你不值得到喜爱。」佐真奴再透露女儿Ada经历那件事后，已经不想参加第2天Lollapalooza音乐，欣赏Chappell的演出。

里约热内卢市长不欢迎Chappell

Ada是佐真奴太太Catherine Harding与影星前夫祖迪罗（Jude Law）的亲生女儿，是个星二代。里约热内卢市长Eduardo Cavaliere闻言后，表示他们不欢迎Chappell Roan，只要在他管辖的范围，就不会让她参与年度大型音乐节Todo Mundo no Rio。

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