吴子冲宣布离巢TVB 强调「和平分手」 将投身教学工作

吴子冲因《卧底娇娃》播出获观众所认识，但近日被发现在TVB官网上「被除名」，他今日（22日）出席《卧底娇娃》宣传活动，受访时大方承认己约满，与TVB已没合约关系，又指和公司和平分手。

吴子冲并非发展不如意而离开

吴子冲指与公司商量过，想看看影视工作以外的世界，因都30多岁，透露原合约仍有一段时间，但提早结束。他表示会投身教学工作，指导个人形象及AI等，亦开设了媒体制作公司，又笑言仍有3部剧未播出，说不定回来宣传又签约。谈到《卧》反应好，可觉得计错数？他笑言没预期到，只觉得自己不似其他人有副业，可以支持自己一直追梦。问可舍得幕前工作？吴子直言不舍得，因TVB是第一间公司、第一个屋企，将来路仍好长。问是否发展不如意而选择离开及转行？他称不是，笑言未想过有甚么成就或想做男一，但认为做幕前很有成就感，亦很享受过程，相信将来可以和子孙夸耀。