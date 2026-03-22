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《爱回家》再走一人！「大力」张韡腾证实离巢 效力TVB逾30年 网民感叹熟悉的脸孔越来越少

影视圈
更新时间：20:30 2026-03-22 HKT
发布时间：20:30 2026-03-22 HKT

在TVB处境剧《爱·回家之开心速递》中饰演「大力」一角而为人熟知的资深演员张韡腾（Vincent，原名张汉斌），在效力32年后，今日（22日）正式宣布离开TVB。

张韡腾正式离开TVB

日前，有网民发现，张韡腾的名字已从TVB官方网站的艺人名单中消失，引发他已离巢的猜测。今日，他亲自在IG证实了这个消息。他上传了一条AI影片，可见他在TVB电视城门外与吉祥物TVBuddy的自拍，并简洁地写道：「32年了!! bye-bye !!」正式向工作了32年的公司告别。

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张韡腾90年代初加入TVB

现年55岁的张韡腾，于90年代初加入第六期艺员进修班而入行，效力TVB期间参演过逾300出剧集，是观众熟悉的「绿叶王」。近年，他在《爱·回家之开心速递》中饰演「牛大力」，深入民心。离巢消息一出，许多圈中好友纷纷留言祝福。「大小姐」林淑敏也留言：「斌爷一切顺利」，另外包括袁伟豪、赵永洪、徐荣等人也同样送上祝福，祝愿他前程锦绣。张韡腾的离开，意味著观众将暂别「大力」这个角色，不少网民也对此表示惋惜，并感谢他多年来的付出，祝福他未来发展一切顺利，亦感叹很多熟悉的脸孔都接连离开TVB。

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《爱回家》「Laptop」孟希璘宣布离巢：

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