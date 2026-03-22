《魔音女团》明公布16强名单 50名候选人各出奇谋拍片拉票

近年推出不少品牌综艺节目的无线，稍后将强势推出全新真人骚节目《魔音女团》（The Magic Voice），全力选拔「魔音」女艺人进行特训，与全港市民见证她们由「魔音」蜕变成「有魔力Magic Voice」的重要时刻，打造新一代睇得、跳得、唱得又著得起任何靓衫的「魔音女团」。

无线小花空群而出

早前《魔音女团》「班主任」陈洁灵及陈奂仁，就《魔音女团》进行首轮面试，吸引半百无线小花空群而出，争夺16个入围名额，16强名单将于明日（23日）举行的记者会公布。为了拉票，各女艺人各出奇谋拍摄拉票片展现最好一面，有人大晒强劲跳舞底子、有人大晒魅力爆灯的女团N式、有人大晒搞笑创意，以下为50强名单人选。

《魔音女团》50强照片：