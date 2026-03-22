甄子丹预计《杀神John Wick》外传6月来港取景 乐做导游推广本地景点美食 透露甄济如有计划鼓励子女靠自己努力发光

国际影星甄子丹和张天赋今日（22日）到沙田马场出席「2026宝马香港打吡大赛」，2人曾合作电影《误判》，今日一见面即互相拥抱问好。甄子丹已担任活动大使14年，笑指人生不是有好多个14年，自己就将这些时间奉献给马会，而他与蔡加赞夹份的新马「极速神影」亦已来港，望牠未来出赛时有机会拉头马，笑指已退役的「宇宙车神」赢比赛时，他都因不在港未有到场感可惜。

甄子丹努力争取香港演员参与拍摄

甄子丹表示为出席活动今早才回港，晚上又要出发到欧洲拍摄《杀神John Wick》外传，预计6月尾回港拍外景，他表示早前与制作队来港落实到哪几个地方拍摄，但大卖关子未有透露确实地点，只谓是几个很有代表性的地方，「个故事大部分都是在欧洲发生，但今次我做导演，又是讲我的角色故事，必须要讲屋企系点，所以我极力争取要有一部分在香港拍摄。香港政府都很支持，我有找罗局长（文化体育及旅游局局长罗淑佩）协助，希望正式拍摄时会顺利，让外国的电影公司发现来香港拍戏很好，香港制作队伍快捷专业有效果。」又提到当时有充当导游向制作队介绍香港，带他们游览之余又品尝地道美食，「我带他们去了很多地方，好像是大佛、大澳、坚尼地城、天星码头等，又食了很多美食如菠萝包、蛋挞，甚至带他们去茶餐厅感受，香港的饮食文化是全世界都比不上，制作队都赞生活在香港很幸运。（做香港旅游大使？）其实都有人揾过我，但我太忙了，不过就算没找我都会把香港挂在口中，我讲的是事实，香港又安全，我在欧洲唔敢戴表。」至于可会有香港演员如张天赋参与拍摄，甄子丹表示会努力争取，最重要是要适合，希望大家都齐心为电影界出力。讲到陈德森早前表示考虑找甄子丹合作《一九四一》，甄子丹表示没人找过他，也不知道此事，他认为拍摄的出发点是好，但他工作很忙，未必有时间参与。

甄子丹不怕机械人威胁

讲到女儿甄济如，他透露女儿有很多计划，要慢慢累积，求精品就需要时间去做，不断曝光无意思，要有针对性和质量，指女儿现在是独立歌手，一直有写歌，迟些就会和大家分享，问到可会由女儿为新戏写歌？他笑说：「我很公正，她要靠自己去努力，不能靠我，我都是一步步努力才走到今日，要付出才有回报，我经常同仔女讲要争气，有实力就一定会闪闪发光。」又说儿子仍在读书，在音乐方面有天份，不会强迫他学武，要根据他们的性格去发展。讲到太太汪诗诗下月生日，他表示每年都会送上惊喜，但今年要拍戏未必有太多时间陪她，笑言太太都可到时来探班。另外，今年春晚其中一个环节是人形机械人化身武术高手，令人震惊，问甄子丹可担心被机械人威胁？他说：「我都年纪大，威胁得来我都退休，是威胁下一代，但科技发展是必然，我觉得无乜野，平常心，不用怕，我们是生存者，人类永远是做主导，利用科技是帮助我们的生活和学习。」